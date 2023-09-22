Решение о взыскании в пользу государства акций «Уралбиофарма» обжалуют в суде

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу бизнесмена и экс-депутата Госдумы Малика Гайсина на решение о взыскании в пользу государства активов ОАО «Уралбиофарм». Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

Жалоба была подана 20 сентября. По данным райсуда, апелляции будут рассматриваться в октябре. В облсуде изданию ответили, что материалы к ним еще не поступили.

В августе стало известно, что Ленинский райсуд Екатеринбурга изъял в пользу государства у Гайсина акции компании «Уралбиофарм» стоимостью 3 млрд руб. Иск был подан в конце июля заместителем генпрокурора России Игорем Ткачевым.

В надзорном органе тогда пояснили, что Гайсин с 1995 по 1999 год был депутатом Госдумы и в это время занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. По данным надзорного ведомства, он лично и через доверенных лиц скупал акции «Уралбиофарма». В результате Гайсин стал ее монопольным владельцем с долей бенефициарного участия в 99,995%.

По словам самого Гайсина, акции ОАО «Уралбиофарм» он приобретал в 1994—1995 годы в ходе приватизации на чековых аукционах, а также покупал их у частных лиц. Он отметил, что за 30 лет открытого владения активом со стороны регулирующих органов к нему не было никаких претензий. По его мнению, иск был подан «не в интересах государства, а в интересах частных лиц».