«Ригла» приобрела 47 «Аптек от склада» в Саратове и Волгограде

Аптечная сеть «Ригла» завершила сделку по приобретению 47 точек ГК «Фармсклад», ранее работавших под брендом «Аптека от склада». Как сообщили «ФВ» в пресс-службе компании, в ее активы перешли 37 аптек в Саратовской области и 10 – в Волгограде. Эти точки расположены в районах с высоким трафиком и большой клиентской базой.

По словам генерального директора «Риглы» Бориса Попова, все приобретенные объекты работают в составе сети под брендом «Здравсити Аптека».

«Сделка позволит масштабировать наш опыт в указанных регионах, что, уверены, качественно скажется на ассортиментном предложении и стандартах обслуживания населения. Рассчитываем, что уже по итогам первого квартала 2025 года продажи сети в Саратовской и Волгоградской областях вырастут более чем на четверть», — добавил Попов.

Включая купленные аптеки, число точек компании в Саратовской области достигло 119, в Волгоградской области — 53.

По информации источника на аптечном рынке, пожелавшего остаться неназванным, в сеть входило более 70 аптек, но не все они были приняты в контур сделки.

«Аптеки с ежемесячным оборотом ниже 1,3 млн руб. федеральные сети почти не рассматривают для покупки, их интересуют более интересные аптеки», — сказал он.

Как сообщил «Коммерсанту» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, стоимость сделки может достигать 300–500 млн руб. без учета долговых и иных обязательств продавца. Этот объем вложений может окупиться за три-четыре года, что оптимально на рынке фармрозницы. Отмечается, что ГК «Фармсклад» продал не все аптеки, за ней остается еще 57 точек.

Ранее «Ригла» приобрела 99,9% долей в уставных капиталах 11 организаций в Москве и Санкт-Петербурге, Республике Марий Эл, а также в Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областях. Речь идет о сделке по приобретению юридических лиц, владеющих 375 аптеками под брендами Farmani и «Аптечество».

По итогам января — сентября в рейтинге аптечных сетей компании AlphaRM на первой строчке разместилась АС «Апрель», лидирующая не только в стоимостном выражении, но и по количеству аптек (8470). Сеть занимает 8,8% рынка. Второе место принадлежит АС «Ригла» (4790 точек), доля которой составила 7,6%.