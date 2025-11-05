«Ригла» усилила позиции в Тверской области

Сделка по приобретению аптечной сети «Фарминторг» (Тверь) была закрыта «Риглой» 23 октября 2025 года. В результате в состав федеральной сети вошли девять аптек. В настоящее время договор о покупке находится на этапе регистрации, рассказал «ФВ» заместитель генерального директора по развитию компании Сергей Ковалев.

В контур сделки вошли девять аптек и шесть салонов оптики, расположенных в помещениях данных аптек. Все они будут ребрендированы в «Здравсити Аптека» и интегрированы в действующую структуру регионального филиала аптечной сети «Ригла».

Сеть «Фарминторг» — одна из старейших региональных сетей в Твери. По данным на конец III квартала 2025 года, она насчитывала 12 аптек со средней выручкой 3,13 млн руб. на точку.

«Многие приобретенные аптеки расположены в центральных местах города, что обеспечивает им высокий трафик. Салоны оптики продолжат работу по профилю офтальмологии и усилят данное направление в регионе — до покупки в Твери располагался лишь один салон оптики компании «Ригла», — рассказал Сергей Ковалев.

Не вошедшие в сделку аптеки будут закрыты. Весь персонал, включая сотрудников закрывающихся аптек, будет сохранен и включен в структуру компании «Ригла», добавил топ-менеджер «Риглы».

С учетом сделки количество аптек сети «Ригла» в Тверской области увеличилось до 70, из них в 2025 году органически было открыто десять новых точек.

«Прогнозируем, что доля компании в регионе вырастет до 13%», — отметил Сергей Ковалев.

По данным AlphaRM, с августа 2024 года по август 2025 года «Ригла» приросла 1907 точками. По итогам девяти месяцев 2025 года сеть занимает второе место в рейтинге аптечных сетей с 6395 точками и долей рынка в рублях в 9,9%. Изменение доли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 2,3%.