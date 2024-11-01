Roche изменила протокол исследований препарата от Альцгеймера из-за смерти участника

Roche представила промежуточные результаты клинического исследования кандидатного препарата trontinemab от болезни Альцгеймера, зафиксировав один случай смерти пациента. Об этом говорится в пресс-релизе швейцарской фармацевтической компании.

Согласно представленным данным, на 44-й день Ib/IIa фазы клинического испытания скончалась 78-летняя участница из-за кровоизлияния в правую лобную долю головного мозга. Снимок магнитно-резонансной томографии (МРТ) показал наличие у нее церебральной амилоидной ангиопатии (ЦАА) – состояния, при котором происходит накопление амилоида на стенках мозговых артерий. Дополнительные анализы выявили возможную генетическую предрасположенность испытуемой к ЦАА.

Изучив обстоятельства летального исхода, производитель внес корректировки в протокол испытаний: теперь к участию в них не будут допускать пациентов с поверхностным сидерозом – хроническим кровотечением в субарахноидальное пространство, которое может вызывать ЦАА. Принятые меры аналогичны рекомендациям по применению препарата Leqembi (lecanemab) компаний Eisai и Biogen, который получил регистрацию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в 2023 году.

Несмотря на инцидент, промежуточные данные показали, что лекарственное средство Roche в больших дозировках «быстро и эффективно снижает количество амилоидных отложений». При дозировке в 3,6 мг/кг количество бляшек участников уменьшилось на 91 центилоид через 12 недель и на 107 – через 28 недель.

Центилоид – это стандартизированная единица измерения количества амилоидных бляшек в мозге, нормальный уровень которых составляет менее 30. Для сравнения: препарат Kisunla (donanemab) фармгиганта Eli Lilly, получивший одобрение FDA для лечения болезни Альцгеймера в этом году, снизил уровень амилоидов у пациентов на 84 центилоида через 18 месяцев после начала курса лечения; Leqembi – на 55 единиц спустя тот же период.

Trontinemab – антитело к бета-амилоиду человека, разработанное швейцарским фармгигантом при использовании платформы Roche Brainshuttle. Технология компании позволяет препарату лучше проходить через гематоэнцефалический барьер – естественную защиту мозга от чужеродных веществ.

В конце 2022 года швейцарский производитель прекратил исследования лекарственного средства gantenerumab, также направленного на борьбу с болезнью Альцгеймера. Разработка не показала достаточную эффективность в ходе III фазы клинических испытаний.