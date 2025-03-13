Roche приобрела права на препарат от ожирения за 5,3 млрд долларов

Roche заключила соглашение с датской Zealand Pharma о приобретении прав на препарат от ожирения petrelintide. Сумма сделки может достигнуть 5,3 млрд долл. при успешном завершении клинических испытаний и выводе экспериментального средства для похудения в продажи, говорится в пресс-релизе.

Как сообщается, Zealand Pharma получит 1,65 млрд долл. авансом. Остальная сумма будет выплачиваться по мере выполнения условий.

Petrelintide относится к классу аналогов гормона амелина, который выделяется вместе с инсулином и участвует в регуляции аппетита. В отличие от первой волны лекарств от ожирения, основанных на гормоне глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), амелиновые аналоги, как предполагается, позволяют сохранить мышечную массу при снижении веса.

Разработка Zealand Pharma изучается в ходе II фазы исследований. К участию привлекли пациентов с избыточным весом или ожирением без диабета в анамнезе.

Это не первая крупная инвестиция Roche в подобные препараты. В 2023 году швейцарский производитель купил компанию Carmot Therapeutics, которая специализировалась на лечении диабета и ожирения. Заплатив 2,7 млрд долл., фармгигант пополнил портфель тремя лекарствами на основе ГПП-1 и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) — это два главных инкретиновых гормона, которые регулируют обмен веществ. Среди них:

CT-388 — изучается на II фазе испытаний как средство для снижения веса как у пациентов с диабетом 2-го типа, так и без него. Препарат, вводимый подкожно раз в неделю, воздействует на ГПП-1 и ГИП одновременно;

CT-996 — пероральная малая молекула — агонист рецептора ГПП-1, которая в ходе I фазы снизила вес участников на 7,3% через месяц, что превысило показатель группы плацебо (1,2%);

вес участников на 7,3% через месяц, что превысило показатель группы плацебо (1,2%); CT-868 — двойной агонист рецепторов ГПП-1/ГИП в форме подкожных инъекций, которые необходимо получать еженедельно. Предназначен для пациентов с диабетом 1-го типа, имеющих избыточный вес или ожирение. Проходит II фазу.

Roche активно стремится выйти на быстрорастущий рынок препаратов для снижения веса, где сегодня лидируют фармгиганты Novo Nordisk и Eli Lilly. Их препараты стимулируют снижение веса за счет воздействия на центры насыщения в головном мозге. Однако их недостатком остается потеря мышечной массы вместе с жировой тканью, что делает амелиновые аналоги перспективной альтернативой.

Тем не менее не все так однозначно. Недавно Novo Nordisk опубликовала III фазу исследования CagriSema — кандидатного препарата от ожирения, в состав которого входят амелин и семаглутид. Лекарство помогло испытуемым с лишним весом, не страдающим диабетом, похудеть на 13,7% за 68 недель, не оправдав высокие ожидания рынка. Для сравнения: этот же показатель у Wegovy (семаглутид) составил 15% за аналогичный временной промежуток, у Zepbound (tirzeptide) — 21% за 72 недели.