Roche купит за 3,1 млрд долл. права на препараты от ожирения

Roche приобретет компанию-разработчика препаратов от ожирения Carmot Therapeutics за 3,1 млрд долл. В заявлении говорится, что швейцарский производитель выплатит 2,7 млрд долл. в I квартале 2024 года и еще 400 млн долл. по мере регуляторной и коммерческой реализации препаратов. В рамках сделки Roche получит интеллектуальные права на следующие лекарственные средства: CT-388 — завершивший первую фазу исследований двойной агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) против ожирения; CT-996 — пероральный низкомолекулярный агонист рецептора ГПП-1 от ожирения, проходящий первую фазу исследований; CT-868 — находящийся на второй фазе клинических испытаний двойной агонист рецепторов ГПП-1 для лечения пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, которые страдают от избыточного веса или ожирения.

Хотя исследования препаратов Carmot еще далеки от завершения, приобретение компании позволит Roche вступить в конкурентную борьбу за рынок лекарств для похудения. Швейцарская компания была одной из первых, начавших работу над разработкой препаратов ГПП-1. Однако ее пришлось прекратить из-за побочных эффектов, возникших у пациентов.

Соглашение также предполагает передачу платформы Chemotype Evolution, которая предназначена для создания лекарств от метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Регистрацию от FDA имеют следующие препараты ГПП-1: семаглутид и лираглутид от Novo Nordisk, ликсисенатид от Sanofi, эксенатид и недавно одобренный tirzepatide от Eli Lilly. Кроме того, активной разработкой своих лекарств от ожирения сегодня занимаются AstraZeneca и Pfizer.