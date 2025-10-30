Roche приобрела у китайской Qyuns права на препарат от астмы и ХОБЛ за 1,1 млрд долларов

Roche подписала соглашение с китайской Qyuns Therapeutics на 1,07 млрд долл. о покупке прав на разработку и коммерциализацию экспериментального препарата от респираторных заболеваний QX031N. Об этом говорится в пресс-релизе.

Швейцарский производитель заплатит 75 млн долл. авансом, а также до 995 млн долл. в зависимости от результатов исследований и успешности прохождения регуляторных процедур. Дополнительно предусмотрены роялти от будущих продаж.​

QX031N — биспецифическое антитело, которое одновременно блокирует два белка: тимический стромальный лимфопоэтин (ТСЛП) и интерлейкин-33 (ИЛ-33). Оба относятся к аларминам — сигнальным молекулам, которые выделяются в организме в ответ на аллергены, вирусы, загрязнение воздуха и внешние раздражители. Именно они запускают воспалительные процессы в дыхательных путях при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и эозинофильной астме.

Лекарство еще не завершило доклинические исследования. Согласно последнему финансовому отчету, Qyuns до конца года подаст заявку на проведение его испытаний с участием людей в США и Китае.

Китайская биотехнологическая компания основана в 2015 году. В портфеле есть один одобренный препарат — биоаналог «Стелары» (устекинумаб) от американской Johnson & Johnson. Он вышел на китайский рынок в прошлом году. Также до III фазы клинических исследований (КИ) дошли три ее разработки от кожных, ревматических и гастроэнтерологических заболеваний.​

До сделки с Qyuns у Roche было свое средство от ХОБЛ — astegolimab. Однако в июле моноклональное антитело, блокирующее воспалительный белок ST2, провалило III фазу КИ — оно снизило частоту приступов удушья участников на 14,5% по сравнению с плацебо, но этот результат не считается статистически значимым.​

В октябре швейцарский концерн заключил сделку на 1,45 млрд долл. с еще одной китайской компанией — Hansoh Pharma. В результате Roche получила права на HS-20110, эффективность которого сейчас оценивается при колоректальном раке в I фазе КИ.