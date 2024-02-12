Roche уволит разработчиков продуктов на фоне падения доходов

Roche сократит 345 рабочих мест из-за снижения финансовых показателей в 2023 году. Об этом пишет швейцарский новостной сайт Muula.

Компания приняла решение об увольнении только сотрудников из отдела разработки продуктов. Общее число людей, занимающихся разработкой фармпродукции и оказывающих IТ-поддержку в этой сфере для Roche, составляет 5800 человек. Таким образом, производитель сократит около 6% разработчиков продуктов.

Согласно веб-сайту, сегодня в Roche работает всего около 101 000 человек по всему миру.

«Успех и устойчивый рост нашей компании зависит от нашей способности заблаговременно выявить внедрение новшеств в нашей сфере и действовать на упреждение, адаптироваться к изменениям и рационально использовать наши ресурсы, — заявили в компании в ответ на запрос Reuters. — Рассчитываем, что общая численность персонала Roche не изменится в 2024 году».

В начале этого месяца производитель лекарств опубликовал финансовый отчет за 2023 год. Компания отметила падение объема продаж на 7% и снижение чистой прибыли на 9%. Основной причиной было названо резкое сокращение спроса на продукцию Roche, связанную с COVID-19.