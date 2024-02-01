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Доходы Roche снизились...

Доходы Roche снизились на 7% по итогам года

01.02.2024
18:09
Владимир Заболотских
Объем продаж компании Roche упал на 7%, составив 68 млрд долл. в 2023 году. Однако причинами уменьшения выручки стали укрепление курса швейцарского франка по отношению к доллару США и снижение спроса на продукцию, связанную с COVID-19.
Фото: pressfoto / Freepik

Общая выручка Roche в прошлом году упала на 7%, до 58,7 млрд швейцарских франков (примерно 68 млрд долл.), по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль также уменьшилась на 9%, составив 12,4 млрд швейцарских франков (около 14,4 млрд долл.). Это следует из финансового отчета, опубликованного производителем лекарств, за 2023 год.

Компания заверяет, что укрепление швейцарского франка негативно сказалось на показателях. В четвертом квартале 2023 года курс доллара США по отношению к швейцарской валюте был в среднем на 8% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. При неизменном обменном курсе доходы Roche выросли в прошлом году на 1%, чистая прибыль – на 7%.

Кроме того, 2023 год показал снижение объема продаж препаратов от COVID-19 и тестов на определение коронавируса на 4,3 млрд швейцарских франков (4,99 млрд долл.). Без учета противоковидной продукции выручка компании увеличилась на 8% по сравнению с 2022 годом.

При этом сохранился высокий спрос на новые лекарственные средства, в том числе Vabysmo (faricimab-svoa), офтальмологический препарат при заболеваниях сетчатки, Ocrevus (ocrelizumab), назначаемый при рассеянном склерозе, Hemlibra (emicizumab-kxwh) от гемофилии А и конъюгат антитело-лекарственное средство Polivy (polatuzumab vedotin) при раке крови.

В череде основных достижений за 2023 год Roche указал получение регистрации Vabysmo от FDA. Это первое биспецифическое антитело для лечения двух основных причин потери зрения — неоваскулярной возрастной дегенерации желтого пятна и диабетического макулярного отека.

Кроме того, в прошлом году Еврокомиссия одобрила подкожный способ введения противоопухолевого препарата «Тецентрик» (атезолизумаб), принадлежащего швейцарской фирме. Это первая иммунотерапия против онкологических заболеваний, которую можно вводить подкожно.

Также в 2023 году Roche обнародовала положительные данные фазы III клинических испытаний таких ее препаратов, как inavolisib от рака молочной железы, Xolair (omalizumab) от пищевой аллергии, а также Hemlibra (emicizumab-kxwh) для детей с тяжелой формой гемофилии А.

Помимо этого, прошлый год был знаменателен для компании приобретением компаний Telavant, которая занималась разработкой препаратов от воспалительных заболевания кишечника и других иммунологических нарушений, за 7,1 млрд долл. и Carmot с портфелем экспериментальных лекарств от ожирения за 3,1 млрд долл.

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