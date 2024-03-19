Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Роскачество начало масштабный...

Роскачество начало масштабный мониторинг рынка БАД

19.03.2024
18:55
Коблова Дина
Роскачество проводит масштабный мониторинг рынка БАД, чтобы выявить нарушения законодательства и очистить российский рынок от продукции, фактически не являющейся БАД и с запрещенными в ЕАЭС веществами. Поводом для проверки послужили жалобы потребителей.
Фото: 123rf.com

Роскачество приняло решение начать первый масштабный мониторинг рынка биологически активных добавок, чтобы выявить нарушения законодательства. Как сообщил «РИА Новости» руководитель Роскачества Максим Протасов, проверка связана с рядом жалоб от потребителей на проблемы с БАД.

По словам Протасова, с 2021 года российский рынок биоактивных добавок стремительно растет: если в 2020 году объем рынка составил 52,5 млрд руб. в денежном выражении, то в 2022 году — уже 100 млрд руб.

Глава Роскачества указывает в том числе на проблему с реализацией БАД через онлайн-каналы. Он также подчеркнул, что биодобавки на рынке продают в качестве лекарств, хотя БАД ими не являются. Такую ситуацию Протасов назвал недопустимой. Мониторинг рынка должен выявить нарушения законодательства и очистить рынок от продукции, которая фактически не является биоактивными добавками и с запрещенными в ЕАЭС веществами.

С 1 марта участники рынка обязаны будут передавать данные о выводе из оборота биологически активных добавок. Обязательная маркировка ряда БАД началась 1 октября 2023 года. За это время выяснилось, что импортеров биодобавок оказалось в пять раз больше, чем было известно государству, а производителей на 41% больше.

В начале марта на маркетплейсах в свободной продаже обнаружили не зарегистрированный в России противозачаточный препарат, содержащий высокие дозы синтетического женского полового гормона, под видом БАД. Карточки товаров уже заблокировали.

Эксперты отмечают, что число таких карточек на площадках электронной коммерции исчисляется десятками тысяч и имеет тенденцию к увеличению, а точечная блокировка не дает видимого результата. Нередко незарегистрированные лекарства и БАД «мигрируют» в другие категории товаров на маркетплейсах с целью ухода от ответственности, а также от применения маркировки. Их можно встретить, например, в разделах «Спорт» или «Спорт и отдых».

Подробнее читайте в «ФВ» № 7 (1136) от 19.03.2024 в материале «На чужом поле».

Читать материал полностью

19.03.2024
На чужом поле
Лекарства и БАД на маркетплейсах выдают за пищевые добавки и спорттовары
Фармацевтический вестник №7 (1136) / 2024

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.