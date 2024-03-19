Роскачество начало масштабный мониторинг рынка БАД

Роскачество приняло решение начать первый масштабный мониторинг рынка биологически активных добавок, чтобы выявить нарушения законодательства. Как сообщил «РИА Новости» руководитель Роскачества Максим Протасов, проверка связана с рядом жалоб от потребителей на проблемы с БАД.

По словам Протасова, с 2021 года российский рынок биоактивных добавок стремительно растет: если в 2020 году объем рынка составил 52,5 млрд руб. в денежном выражении, то в 2022 году — уже 100 млрд руб.

Глава Роскачества указывает в том числе на проблему с реализацией БАД через онлайн-каналы. Он также подчеркнул, что биодобавки на рынке продают в качестве лекарств, хотя БАД ими не являются. Такую ситуацию Протасов назвал недопустимой. Мониторинг рынка должен выявить нарушения законодательства и очистить рынок от продукции, которая фактически не является биоактивными добавками и с запрещенными в ЕАЭС веществами.

С 1 марта участники рынка обязаны будут передавать данные о выводе из оборота биологически активных добавок. Обязательная маркировка ряда БАД началась 1 октября 2023 года. За это время выяснилось, что импортеров биодобавок оказалось в пять раз больше, чем было известно государству, а производителей — на 41% больше.

В начале марта на маркетплейсах в свободной продаже обнаружили не зарегистрированный в России противозачаточный препарат, содержащий высокие дозы синтетического женского полового гормона, под видом БАД. Карточки товаров уже заблокировали.

Эксперты отмечают, что число таких карточек на площадках электронной коммерции исчисляется десятками тысяч и имеет тенденцию к увеличению, а точечная блокировка не дает видимого результата. Нередко незарегистрированные лекарства и БАД «мигрируют» в другие категории товаров на маркетплейсах с целью ухода от ответственности, а также от применения маркировки. Их можно встретить, например, в разделах «Спорт» или «Спорт и отдых».

Подробнее читайте в «ФВ» № 7 (1136) от 19.03.2024 в материале «На чужом поле».