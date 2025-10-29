Роскачество поделилось итогами мониторинга рынка БАД

Российский рынок биологически активных добавок (БАД), чей объем превышает 150 млрд руб., демонстрирует рост, однако его развитие сопровождается серьезными проблемами с качеством и законностью оборота продукции. Такие данные следуют из мониторинга, проведенного Роскачеством, результаты которого представили на конференции «Общественно-профессиональный контроль БАД», передает корреспондент «ФВ».

«Текущая ситуация в нише скорее повод для негативных прогнозов инвестиционного климата и, следовательно, развития рынка, чем повод для оптимизма и достижения национальной цели, которая невозможна без смены парадигмы и подходов», – сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, в 2024 году продажи БАД в онлайн-каналах выросли на 46%, и сегодня на крупнейших маркетплейсах представлено более 130 тыс. наименований. При этом 27% интернет-пользователей (21,1 млн чел.) покупали добавки именно онлайн. Однако проверка показала, что значительная часть этой продукции не соответствует требованиям.

Результат мониторинга

Елена Саратцева рассказала, что в ходе мониторинга БАД и товаров, которые под них мимикрируют, реализуемых через онлайн-каналы продаж, выявили четыре типовых несоответствия действующему законодательству:

Реализация БАД без государственной регистрации.

Превышение допустимых уровней биологически активных веществ.

Использование запрещенных веществ в составе.

Реализация лекарств (включая рецептурные и незарегистрированные) на онлайн-площадках без лицензии.

В ходе мониторинга, проведенного при содействии Союза производителей БАД, выявили 60 тысяч упаковок (общий объем продукции), реализуемой без свидетельства о госрегистрации (СГР), больше 400 товаров с запрещенными веществами в составе, больше 1000 товаров с завышенными дозировками, а также больше 200 лекарственных средств, в том числе незарегистрированных и рецептурных, на онлайн-площадках без соответствующей лицензии.

Больше 1700 карточек товаров с выявленными в ходе мониторинга нарушениями были заблокированы онлайн-площадками.

Недобросовестные продавцы уклоняются от получения СГР. Получая вместо регистрации декларации на пищевые добавки, они могут избежать маркировки, которая требуется для БАД. В ходе мониторинга Росаккредитация проверила сертификаты и декларации соответствия ТР ТС, 68 деклараций были заблокированы.

«Производитель не является подконтрольным субъектом для Росаккредитации, однако ведомство заблокировало 68 деклараций. Понимая социальную значимость данной категории, Росаккредитация нашла для этого правовые основания. При этом важно, что декларация покрывает не одну товарную позицию (SKU), это, как правило, групповая история. В результате эти товары больше не могут реализовываться ни на маркетплейсах, ни в открытой продаже», – пояснила Елена Саратцева.

Она добавила, что рынок продукции, требующей специальной государственной регистрации, находится в фокусе особого внимания. Так, на прошедшем заседании госкомиссии все регуляторы, Минсельхоз и Минпромторг России, согласились с необходимостью ужесточения требований к пищевым добавкам для недопущения реализации БАД под их видом, если это потребуется.

Ситуацию усугубляет низкая осведомленность потребителей, считает спикер. Она привела данные DSM Group, согласно которым 78% покупателей считают состав главным критерием выбора БАД, но при этом 67% начинают прием добавок «вслепую», не сдавая анализы для проверки дефицитов.

При онлайн-покупке россияне чаще всего ориентируются на состав (33%), отзывы (15%) и цену (15%), в то время как наличие СГР является важным лишь для 8% покупателей, об этом говорят данные Data Insight. Елена Саратцева подчеркнула, что среди критериев выбора БАД она не нашла «консультации с врачами», на которых возложена функция назначения БАД.

В качестве пилотной категории для анализа вместе с Союзом производителей БАД был выбран один из самых популярных у потребителей продуктов — омега-3, который часто принимается без назначения врача. Мониторинг выявил критические несоответствия. Результаты показали, что 60% протестированных образцов от 15 торговых марок не соответствуют обязательным требованиям: 53% добавок имеют отклонения по содержанию омега-3 кислот, 40% — по уровню докозагексаеновой кислоты (ДГК), а 26% — по уровню эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК). При этом каждый восьмой продукт (13%) реализуется с нарушениями маркировки, включая отсутствие госрегистрации и маркировки «Честный знак», что противоречит постановлению № 886 (добавки реализуются с декларациями соответствия).