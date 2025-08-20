«Роснано» выставило на торги фармкомпанию «НоваМедика Иннотех»

АО «Роснано» выставило на торги 100% в уставном капитале ООО «НоваМедика Иннотех». Информация о конкурсе появилась на электронной торговой платформе Sberbank-AST. Начальная цена сделки — 720 млн руб. Заявки на участие принимаются до 19 сентября, итоги конкурса подведут 22 сентября.

В рамках сделки есть возможность рассрочки оплаты на срок до 1,5 лет, при этом не менее 40% от договорной цены должно быть оплачено сразу после заключения договора.

ООО «НоваМедика Иннотех» на 99,99% принадлежит ООО «НоваМедика», еще 0,01% — ООО «РМИ», обе компании подконтрольны «Роснано». «НоваМедика Иннотех» было создано для развития научно-исследовательской деятельности группы «НоваМедика» и реализации проектов в области контрактной фармацевтической разработки и производства. Технологический центр компании расположен в ОЭЗ «Технополис «Москва». По итогам 2024 года совокупная выручка «НоваМедики» (с учетом дочерней «НоваМедика Иннотех») по РСБУ выросла на 22,7%, до 758,9 млн руб., чистая прибыль составила 127,9 млн руб. против 298,8 млн руб. убытка годом ранее. Согласно данным AlphaRM, продажи собственных препаратов компании в 2023 году превысили 23 млн руб., в 2024 году — составили без малого 55 млн руб. Фирма также занимается продвижением лекарств других компаний.

Как писали в июле «Ведомости» со ссылкой на представителя госкомпании, «Роснано» рассматривает возможность избавиться от фармацевтического портфеля через продажу всей «НоваМедика». По словам источника издания, такая мера позволит реинвестировать средства в приоритетные направления деятельности группы: энергологистику, природопользование и инфраструктуру. При этом «Роснано» не готово продавать компанию дешевле инвестиций, которые оно уже вложило в этот проект.

Однако в пресс-службе «Роснано» пояснили, что вырученные от продажи «НоваМедика Иннотех» средства будут реинвестированы в проекты в области малотоннажной химии: активные фармацевтические субстанции и интермедиаты, которые являются сырьем для готовых лекарственных средств.

В 2012 года «Роснано» и американский венчурный фонд Domain Associates договорились вложить по 380 млн долл. в совместное предприятие по производству и продаже лекарств и медицинских устройств. На основе этого предприятия была создана «НоваМедика». В российское производство стороны планировали вложить по 95 млн долл. В 2023 году Domain Associates вышел из проекта, передав свою долю в размере 17,99% «Роснано», ставшее единственным бенефициаром группы.

В марте в компании «НоваМедика» сменился генеральный директор, им стал Александр Львовский. Ранее эту должность занимала Елена Литвинова, она была назначена в октябре 2019 года, сменив на этом посту Александра Кузина. Тот в свою очередь перешел на работу в ПАО «Аптечная сеть 36,6».