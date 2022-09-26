Роспатент сообщил о росте количества заявок на изобретения в области фармацевтики

В России увеличилось количество заявок на изобретения в области фармацевтики. Об этом сообщили RT в пресс-службе Роспатента.

«За период с января по август 2022 года отечественными разработчиками подано 478 заявок на изобретение в области фармацевтики. Положительная динамика в объеме заявок от отечественных разработчиков по сравнению с 2021 годом увеличилась на 12%», — заявили в службе.

Наибольшую активность по состоянию на август 2022 года проявляют изобретатели из вузов и фармпроизводители. Также, как ранее сообщали в Роспатенте, начиная с февраля втрое выросло число заявок на антибактериальные препараты, включая препараты широкого спектра действия и направленные на лечение туберкулеза.

Как писал «ФВ» в августе прошлого года, с начала пандемии служба выдала более 300 патентов на разработки, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. К ним относятся вакцины, тест-системы, лекарственные препараты и медицинские изделия. Такое же количество заявок находится на стадии рассмотрения, большинство из них — от отечественных производителей.

С января по 19 мая 2022 года российские разработчики подали 163 заявки на изобретения в области фармацевтики. Причем в январе большая их часть приходилась на противовирусные препараты, однако затем их количество стало уменьшаться.