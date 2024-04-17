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Роспотребнадзор разработал форму...

Роспотребнадзор разработал форму оценочного листа для соискателя лицензии по дезинфекции

17.04.2024
18:33
Дина Коблова
Роспотребнадзор разработал проект приказа, в котором предлагается утвердить форму оценочного листа. Согласно ему будут оценивать соискателя лицензии по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Список включает 11 пунктов, в случае принятия документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.
Фото: freepik

Роспотребнадзор намерен утвердить форму оценочного листа, в соответствии с которым проводится оценка соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения.

Форма включает в себя 11 пунктов:

  • форма проводимой оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям;
  • регистрационный номер и дату регистрации заявления о предоставлении лицензии;
  • статус соискателя лицензии;
  • ОГРН или ОГРНИП;
  • наименование юрлица в соответствии с учредительными документами, адрес в пределах места нахождения юрлица, или фамилия, имя и отчество ИП, адрес его регистрации по месту жительства;
  • адрес места лицензируемого вида деятельности;
  • наименование вида работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
  • место проведения оценки соответствия лицензионным требованиям с заполнением оценочного листа;
  • реквизиты решения о проведении оценки соответствия лицензионным требованиям;
  • должность и ФИО должностного лица Росоптребнадзора, проводящего проверку;
  • список контрольных вопросов, ответы на которые должны свидетельствовать о соответствии (несоответствии) соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиями.

В случае утверждения приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.

Также Роспотребнадзор намерен внести изменения в формы документов по лицензированию, дополнив их словами «деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Кроме того, ведомство подготовило проект об утверждении административного регламента по лицензировании дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Ранее президент подписал закон о переносе даты начала лицензирования услуг по дезинфекции на полгода: подать заявления компании могут с 1 сентября 2024 года, а проверки в рамках госконтроля могут проводиться с 1 марта 2025 года.

В марте правительство утвердило положение о лицензировании услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. В постановлении описаны требования для соискателей лицензии, указаны сроки рассмотрения заявок и перечни необходимого оборудования.

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