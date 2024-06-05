Роспотребнадзор утвердил форму программы производственного контроля услуг по дезинфекции

Роспотребнадзор утвердил приказ № 415 от 30.05.2024, которым утверждена форма программы производственного контроля, необходимая для осуществления деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В форме необходимо указать:

название юрлица или ФИО индивидуального предпринимателя;

адрес в пределах места нахождения юрлица (регистрации по месту жительства ИП);

адрес осуществления деятельности;

ФИО сотрудников, ответственных за выполнение программы производственного контроля;

мероприятия по соблюдению норм СанПиНа.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Также Роспотребнадзор намерен внести изменения в формы документов по лицензированию, дополнив их словами «деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Кроме того, ведомство подготовило проект об утверждении административного регламента по лицензированию дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Ранее президент подписал закон о переносе даты начала лицензирования услуг по дезинфекции на полгода: подать заявления компании могут с 1 сентября 2024 года, а проверки в рамках госконтроля могут проводиться с 1 марта 2025 года.

В марте правительство утвердило положение о лицензировании услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. В постановлении описаны требования для соискателей лицензии, указаны сроки рассмотрения заявок и перечни необходимого оборудования.