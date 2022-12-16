Россельхознадзор объяснил дефицит ветвакцин сокращением поставок

Дефицит ряда ветеринарных вакцин в России связан с самостоятельным решением производителей сократить поставки, а не с деятельностью Россельхознадзора. Об этом заявили в пресс-службе надзорного органа.

«Возникший дефицит некоторых позиций вакцин, наблюдаемый в настоящее время, не связан с деятельностью Россельхознадзора, а является самостоятельно принятым решением прекратить или сократить поставки в Россию со стороны производителей», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

По данным Россельхознадзора, объем ввоза на территорию страны вакцин для всех видов животных на 11 декабря составил 21,7 млрд доз. Это на 27% больше, чем за весь 2021 год (17 млрд доз). По словам руководителя службы Сергея Данкверта, из 21 млрд ввезенных доз более 20 млрд предназначены для профилактики болезней сельскохозяйственных животных и птиц.

В надзорном органе также сообщили, что отечественными компаниями в 2022 году произведено 14,28 млрд доз живых и инактивированных вакцин для всех видов животных. Более 99% приходится на препараты для птиц. При этом российское производство живых вакцин для птиц увеличилось на 88%, с 6,76 млрд до 12,74 млрд доз.

По данным Россельхознадзора, объем рынка импортных вакцин для собак и кошек от общего количества ввезенных иммунобиологических препаратов составляет примерно 0,3—0,5%. В этом году их ввоз сократился из-за прекращения поставок вакцин производства компаний MSD Animal Health (в США и Канаде — Merck&Co) и Zoetis. При этом оба производителя продолжают ввозить в Россию препараты для сельскохозяйственных животных. С сентября 2022 года возрос ввоз вакцин для собак и кошек чешского изготовителя Bioveta, a.s, добавили в Россельхознадзоре.

Также Россельхознадзор сообщил, что поступили заявления на депонирование 111 штаммов микроорганизмов и вирусов, используемых при производстве вакцин для животных. Готовность выполнять требования России в области биологической безопасности выразили производители ветпрепаратов из Израиля, Испании, Чехии и две крупные международные корпорации со штаб-квартирами в Германии и США. В начале сентября от Россельхознадзора зарубежным производителям и импортерам стали поступать письма с предупреждением о временном ограничении импорта с 1 ноября, если они не предоставят справки о депонировании штаммов. На фоне этого дистрибьюторы стали увеличивать цены на препараты и отпускать их в небольших количествах. Эксперты тогда опасались, что рынок останется без зарубежных вакцин.

В сентябре производители ветпрепаратов направили письмо в правительство с просьбой пересмотреть меры поддержки отрасли. В обращении говорилось о возможном дефиците импортных препаратов, писал «ФВ». В Минсельхозе ситуацию на рынке оценили как «стабильную», а Россельхознадзор в дефиците ветпрепаратов обвинил западные компании, так как не вводилось никаких ограничений на ввоз и оборот зарубежных препаратов.

В ноябре ветеринарные ассоциации заявили о дефиците импортных вакцин для кошек и собак. Наиболее критичная ситуация сложилась с вакцинами двух крупнейших производителей – MSD Animal Health («Нобивак», «Трикат», «Рабиес») и Boehringer Ingelheim («Эурикан», «Пуревакс»).