Российская фарма к глобальной конкуренции готова

В Петербурге завершил работу VIII Ежегодный международный форум Life Sciences Invest. Partnering Russia, на котором были обсуждены основные аспекты будущей стратегии развития отрасли «Фарма-2030». В рамках форума состоялось заседание Экспертного совета при Минпромторге России по развитию фармацевтической промышленности под председательством первого заместителя министра Сергея Цыба.
По словам первого заместителя министра, за последние пять лет отечественная фармотрасль показывает один из самых высоких темпов развития: если в 2014 г. объем производства лекарств был чуть более 180 млрд руб., то к концу 2017-го – приблизился к 300 млрд.
«Компании активно инвестируют, развивают собственные портфели и новые компетенции, возможности для разработки препаратов абсолютно любой природы и сложности», – заявил г-н Цыб, подчеркнув, что в этой ситуации одной из важных задач для отрасли является тесная интеграция с медицинским и пациентским сообществами.
Одной из первостепенных задач, стоящих перед отраслью, – активный выход российской фармпродукции на внешние рынки, причем важно не просто «выйти», а нарастить многократно объемы экспорта.
«Задача амбициозная, – отметил Сергей Цыб, – необходимо за ближайшие
6 лет увеличить объемы экспорта минимум втрое. Но компании уже сегодня активно выходят на рынки разных стран, а мы готовим решения, которые бы это поддержали: создан российский экспортный центр, мы укрепляем звено торговых представительств РФ. Для Минпромторга это тоже своего рода вызов с точки зрения создания элементов продвижения российской продукции на международных рынках».
Выступившие представители фармпромышленности также высказывали свои надежды на развитие инструментов поддержки экспортного потенциала российской фармы.
«Лозунги звучат замечательные, – считает Александр Борисов, генеральный директор «НТФФ «ПОЛИСАН». – Но тем же нашим торгпредставительствам в своих годовых планах необходимо заложить отчет о конкретных результатах поддержки в продвижении фармпродукции. Например, наша компания активно выходит на рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, сейчас пытаемся выйти в Индонезию, и должен сказать, что никто нас нигде не ждет, везде идет защита внутренних рынков. В итоге, только на проведение клинических исследований нашего хорошо всем известного уже препарата мы тратим каждый раз полтора-два года, а то и больше, и около 2 млн долл.».
По словам Александра Семенова, президента компании «Активный Компонент», сейчас и перед производителями фармсубстанций поставлена амбициозная задача : наращивание экспорта российских АФС.
«Но для ее успешного решения необходимо серьезно менять законодательную базу и вводить конкретные стимулы развития экспорта», – считает Семенов. – Например, сейчас, чтобы получить возможность выводить на экспорт субстанцию, нам надо получить стандартный разрешительный документ от Минпромторга. Мы уже в течение полугода ведем доброжелательный диалог на эту тему с чиновниками с просьбой найти способ выдать нам этот сертификат, поскольку в компании прошло за этот год 17 аудитов, половина из которых – иностранные, но сейчас заводы за рубежом могут брать наши субстанции только для того, чтобы делать препараты для России. И в ту же Европу поставлять АФС не можем, у нас нет даже российского документа, подтверждающего валидность нашей субстанции».
Тем не менее Александр Семенов считает сложившуюся рыночную ситуацию в мире благоприятной для того, чтобы российским производителям АФС громко заявить о себе.
В залах и кулуарах форума не раз звучали слова о том, что, если предыдущая стратегия «Фарма-2020» готовилась на основе зарубежного опыта при отсутствии собственного, то новая программа выстраивается исключительно на приоритетах развития отечественной фармотрасли.
«Сегодня мы имеем уже компании, которые не побоялись вложиться в развитие десять лет назад, и в итоге подняли производство лекарственных препаратов и субстанций на мировой уровень», – считает вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан.
Одним из важнейших стимулов для роста компаний, несомненно, являются особые экономические зоны. Например, в Петербурге доля фармпроизводств в ОЭЗ составляет более 40%.
По мнению Дмитрия Борисова, компании ощущают хорошую поддержку на уровне субъектов Федерации, а на федеральном уровне Минпромторг помогает получить компенсации на части затрат по инвестиционным кредитам.
«Но для поддержки компаний зачастую нужны экстерриториальные принципы создания кластерных организаций, когда компания, которая не находится физически, допустим, в Петербурге, входит в состав его кластера, заключая договор и пользуясь местными преференциями», – отметил эксперт.
Кроме экстерриториальных принципов формирования кластеров и развития экспортного потенциала, в новой стратегии планируется подробно прописать программу развития рынка клинических исследований.
«Впервые за много лет у нас появляется стратегия развития и в этой области, где будут применены методы стратегического менеджмента и анализ внутренней среды и мирового опыта», – считает Алексей Маликов, начальник отдела трансфера технологий, инноваций и интеллектуальной собственности ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова».
Как известно, даже по данным FDA и EMEA, в России хорошее качество продукции, есть высококвалифицированные исследовательские центры и растущий рынок лекарств, и все это – при относительно невысоких ценах на услуги российских исследователей.
«Но при этом существует низкий уровень знаний в странах-спонсорах о возможностях РФ в области клинических исследований. И сегодня мы имеем недостаточную сеть исследовательских центров, отсутствие дорожной карты по выходу на рынок и нулевой маркетинг: систематическое продвижение РФ как рынка по производству научной биомедицинской информации вообще отсутствует», – констатировал профессор Маликов.
С коллегой согласился Константин Гудков, директор по клиническим исследованиям компании «АстраЗенека»: «На российском рынке сложилась двоякая ситуация: наши медцентры прекрасно оборудованы технически, но с точки зрения организации процесса мы в каменном веке: наши ученые имеют недостаточный вес в медицинском сообществе, они не участвуют в мировой научной работе, их не знают. Когда наши ученые начнут выступать на конгрессах, международные компании начнут к ним прислушиваться».
И еще одно совершенно новое, по мнению экспертов, направление для фармстратегии – расширение производства отечественных вакцин. На специальном заседании экспертов на тему «Город без инфекций – сотрудничество государства, бизнеса и специалистов» речь шла о необходимости расширения Национального календаря прививок. В частности, речь шла о введении обязательной вакцинации подростков против вируса папилломы человека, являющегося возможным триггером развития некоторых видов рака.
Эксперты считают, что параллельно с поиском дополнительного финансирования на расширение нацкалендаря необходимо вести просветительскую работу – и не только с населением, но и с врачебным сообществом. Собственно, о таком активном взаимодействии, видимо, и говорил первый замминистра Минпромторга Сергей Цыб.
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