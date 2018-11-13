Российская фарма к глобальной конкуренции готова

Точки роста

По словам первого заместителя министра, за последние пять лет отечественная фармотрасль показывает один из самых высоких темпов развития: если в 2014 г. объем производства лекарств был чуть более 180 млрд руб., то к концу 2017-го – приблизился к 300 млрд.

«Компании активно инвестируют, развивают собственные портфели и новые компетенции, возможности для разработки препаратов абсолютно любой природы и сложности», – заявил г-н Цыб, подчеркнув, что в этой ситуации одной из важных задач для отрасли является тесная интеграция с медицинским и пациентским сообществами.

Одной из первостепенных задач, стоящих перед отраслью, – активный выход российской фармпродукции на внешние рынки, причем важно не просто «выйти», а нарастить многократно объемы экспорта.

«Задача амбициозная, – отметил , – необходимо за ближайшие

6 лет увеличить объемы экспорта минимум втрое. Но компании уже сегодня активно выходят на рынки разных стран, а мы готовим решения, которые бы это поддержали: создан российский экспортный центр, мы укрепляем звено торговых представительств РФ. Для Минпромторга это тоже своего рода вызов с точки зрения создания элементов продвижения российской продукции на международных рынках».

Выступившие представители фармпромышленности также высказывали свои надежды на развитие инструментов поддержки экспортного потенциала российской фармы.

«Лозунги звучат замечательные, – считает Александр Борисов, генеральный директор «НТФФ «ПОЛИСАН». – Но тем же нашим торгпредставительствам в своих годовых планах необходимо заложить отчет о конкретных результатах поддержки в продвижении фармпродукции. Например, наша компания активно выходит на рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, сейчас пытаемся выйти в Индонезию, и должен сказать, что никто нас нигде не ждет, везде идет защита внутренних рынков. В итоге, только на проведение клинических исследований нашего хорошо всем известного уже препарата мы тратим каждый раз полтора-два года, а то и больше, и около 2 млн долл.».

По словам Александра Семенова, президента компании «Активный Компонент», сейчас и перед производителями фармсубстанций поставлена амбициозная задача : наращивание экспорта российских АФС.

«Но для ее успешного решения необходимо серьезно менять законодательную базу и вводить конкретные стимулы развития экспорта», – считает Семенов. – Например, сейчас, чтобы получить возможность выводить на экспорт субстанцию, нам надо получить стандартный разрешительный документ от Минпромторга. Мы уже в течение полугода ведем доброжелательный диалог на эту тему с чиновниками с просьбой найти способ выдать нам этот сертификат, поскольку в компании прошло за этот год 17 аудитов, половина из которых – иностранные, но сейчас заводы за рубежом могут брать наши субстанции только для того, чтобы делать препараты для России. И в ту же Европу поставлять АФС не можем, у нас нет даже российского документа, подтверждающего валидность нашей субстанции».

Тем не менее считает сложившуюся рыночную ситуацию в мире благоприятной для того, чтобы российским производителям АФС громко заявить о себе.

Старое и новое

В залах и кулуарах форума не раз звучали слова о том, что, если предыдущая стратегия «Фарма-2020» готовилась на основе зарубежного опыта при отсутствии собственного, то новая программа выстраивается исключительно на приоритетах развития отечественной фармотрасли.

«Сегодня мы имеем уже компании, которые не побоялись вложиться в развитие десять лет назад, и в итоге подняли производство лекарственных препаратов и субстанций на мировой уровень», – считает вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан.

Одним из важнейших стимулов для роста компаний, несомненно, являются особые экономические зоны. Например, в Петербурге доля фармпроизводств в ОЭЗ составляет более 40%.

По мнению Дмитрия Борисова, компании ощущают хорошую поддержку на уровне субъектов Федерации, а на федеральном уровне Минпромторг помогает получить компенсации на части затрат по инвестиционным кредитам.

«Но для поддержки компаний зачастую нужны экстерриториальные принципы создания кластерных организаций, когда компания, которая не находится физически, допустим, в Петербурге, входит в состав его кластера, заключая договор и пользуясь местными преференциями», – отметил эксперт.

Кроме экстерриториальных принципов формирования кластеров и развития экспортного потенциала, в новой стратегии планируется подробно прописать программу развития рынка клинических исследований.

«Впервые за много лет у нас появляется стратегия развития и в этой области, где будут применены методы стратегического менеджмента и анализ внутренней среды и мирового опыта», – считает Алексей Маликов, начальник отдела трансфера технологий, инноваций и интеллектуальной собственности ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова».

Как известно, даже по данным FDA и EMEA, в России хорошее качество продукции, есть высококвалифицированные исследовательские центры и растущий рынок лекарств, и все это – при относительно невысоких ценах на услуги российских исследователей.

«Но при этом существует низкий уровень знаний в странах-спонсорах о возможностях РФ в области клинических исследований. И сегодня мы имеем недостаточную сеть исследовательских центров, отсутствие дорожной карты по выходу на рынок и нулевой маркетинг: систематическое продвижение РФ как рынка по производству научной биомедицинской информации вообще отсутствует», – констатировал профессор Маликов.

С коллегой согласился Константин Гудков, директор по клиническим исследованиям компании «АстраЗенека»: «На российском рынке сложилась двоякая ситуация: наши медцентры прекрасно оборудованы технически, но с точки зрения организации процесса мы в каменном веке: наши ученые имеют недостаточный вес в медицинском сообществе, они не участвуют в мировой научной работе, их не знают. Когда наши ученые начнут выступать на конгрессах, международные компании начнут к ним прислушиваться».

И еще одно совершенно новое, по мнению экспертов, направление для фармстратегии – расширение производства отечественных вакцин. На специальном заседании экспертов на тему «Город без инфекций – сотрудничество государства, бизнеса и специалистов» речь шла о необходимости расширения Национального календаря прививок. В частности, речь шла о введении обязательной вакцинации подростков против вируса папилломы человека, являющегося возможным триггером развития некоторых видов рака.

Эксперты считают, что параллельно с поиском дополнительного финансирования на расширение нацкалендаря необходимо вести просветительскую работу – и не только с населением, но и с врачебным сообществом. Собственно, о таком активном взаимодействии, видимо, и говорил первый замминистра Минпромторга .