Российские экспортеры комплектующих для бормашин увеличили доход в 2021 году в полтора раза

За 2017—2019 годы экспорт из России боров, дисков, наконечников и щеток для бормашин увеличился в 1,3 раза: с 1,2 млн до 1,6 млн долл. В рамках государственной поддержки по программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013—2020 годы» были профинансированы более 160 проектов по медизделиям. Предприятиям удалось покрыть внутренний спрос на российские стоматологические инструменты и выйти на внешние рынки. Такие данные приводятся в «Анализе рынка боров, дисков, наконечников и щеток для бормашин в России», который подготовил BusinesStat.

В 2020 году из-за карантинных ограничений, введенных на фоне распространения COVID-19, рост выручки от экспортных операций по отгрузке комплектующих для бормашин замедлился по сравнению с показателями 2019 года. Так, по итогам 2020 года из страны было отправлено продукции на сумму 1,8 млн долл., что превысило прошлогодний показатель на 10%.

В 2021 году основные карантинные ограничения были отменены, также усилилась активность клиентов стоматологических клиник, из-за чего, в свою очередь, повысился спрос на инструменты со стороны медучреждений, отмечают аналитики. В связи с этим доход российских экспортеров увеличился в 1,4 раза по сравнению с годом ранее – с 1,8 млн до 2,6 млн долл.

В прошлом году заметно увеличился экспорт комплектующих для бормашин в Великобританию – более чем в 4 раза (с 40,2 тыс. до 173,3 тыс. долл.), Германию – в 3 раза (с 138,7 тыс. до 413,6 тыс. долл.), Китай – более чем в 2 раза (с 47,4 тыс. до 106,2 тыс. долл.).

Как отмечают аналитики, в 2022 году экспортная выручка операторов отрасли сократится. Это связывают с постановлением правительства о запрете на вывоз за пределы государства порядка 200 категорий товаров. В список вошли боры, диски, наконечники и щетки для стоматологических бормашин.

В марте правительство определило список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая продукция. Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий.

В мае правительство сократило этот перечень. В том же месяце Минздрав предложил частично снять запрет на вывоз медицинского оборудования. Как сообщил тогда первый заместитель главы ведомства Виктор Фисенко, исключение планируется сделать для ремонта техники и ее комплектующих за рубежом. В конце июля стало известно, что Минпромторг планирует разрешить вывозить медоборудование для ремонта. В Минздраве готовят для этого соответствующие регистрационные удостоверения, сообщил первый заместитель министра промышленности Василий Осьмаков, писал «ФВ».