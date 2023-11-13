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Россия и ОАЭ намерены сотрудничать в фармпромышленности

13.11.2023
16:19
Власти России и ОАЭ намерены обсудить двустороннее признание фармстандартов на уровне регуляторов. Глава Минпромторга России провел рабочую встречу с арабским коллегой.
Фото: government.ru

Заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты обсудил развитие промышленной и технологической кооперации с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бин Ахмедом Аль-Джабером. Они говорили о кооперации, в том числе в сфере фармпромышленности, сообщает пресс-служба правительства.

«Наши компании уже определенное время осваивают рынок Эмиратов. Они должны, в том числе, сейчас подготовить регуляторную базу для признания также стандартов на уровне регуляторов системы здравоохранения России и Эмиратов, чтобы двигаться затем уже в области производства и готовых лекарственных форм в Эмираты, и производства субстанций», — заявил Мантуров (цитата по РИА «Новости»).

Ранее власти России проводили встречи для развития сотрудничества в области лекобеспечения и медизделий с Сирией и странами Африки.

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