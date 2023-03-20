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В Госдуме сообщили...

В Госдуме сообщили о готовности помочь построить фармзаводы в Африке

20.03.2023
12:50
Артем Косенок

Российские фармпроизводители готовы обеспечить африканским странам-партнерам экспортные поставки необходимых лекарств и технологический трансфер на местные производственные площадки, сообщили в Госдуме. Также компании могут построить заводы для производства разработанных лекарств.

Фото: duma.gov.ru

Российские фармпроизводители готовы обеспечить африканским странам-партнерам экспортные поставки необходимых лекарств, технологический трансфер на местные производственные площадки, а также построить заводы для производства разработанных в России лекарств. Об этом сообщила на II Международной парламентской конференции «Россия – Африка» член Комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова. В мероприятии принимают участие более 40 официальных делегаций из стран Африки.

«Совместные усилия наших парламентов дадут возможность эффективно решать проблему в здравоохранении и смежных сферах, в том числе в научно-технологической, образовательной, приборостроительной, химической промышленности. Наши совместные усилия позволят спасти жизни миллионов людей и помочь государствам Африки стать действительно независимыми от прихоти ведущих экономик мира», – отметила Филатова (цитата по ТАСС).

В декабре глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече с первой леди Республики Зимбабве Ауксилией Мнангагва обсудил перспективы сотрудничества России и африканской страны в области диагностики и лечения онкологических заболеваний, производства медицинского оборудования и лекарственных препаратов, медицинского туризма и образования. В том же месяце сотрудничество между двумя странами в области производства лекарств обсудили первый зам. министра Минздрава Виктор Фисенко и премьер-министр Буркина-Фасо Апполинэр Жоакимсон Киелем Де Тамбела.

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