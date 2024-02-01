Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте производства лекарств в рублях в 2023 году

01.02.2024
12:17
Артем Косенок
В Росстате сообщили об итогах производства лекарственных средств в 2023 году. Рост в рублях по сравнению с 2022 годом составил 7,2% — выпущено продукции на 651 млрд руб.    
Фото: topntp26/Freepik

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в декабре 2023 года вырос по сравнению с декабрем 2022 года на 13,6%, но снизился по сравнению с ноябрем 2023 года на 2%. За 2023 год в целом производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось по сравнению с 2022 годом на 1,9%. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в декабре 2023 года произведено на 59,3 млрд руб. Это на 17% больше, чем в декабре 2022 года, но на 2,7% меньше, чем в ноябре 2023 года. В 2023 году произведено продукции на 651 млрд руб., что на 7,2% больше, чем за 2022 год.

Сывороток и вакцин произведено 2,6 млрд доз — на 93,8% больше, чем в декабре 2022 года, но на 7,9% меньше, чем в ноябре 2023 года. Выпуск в ампулах составил 242 тыс. штук, что на 63% меньше, чем в декабре 2022 года, однако в 2,2 раза больше, чем в ноябре 2023 года. В 2023 году производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 25,5%, а в ампулах снизилось на 15,4% по сравнению с 2022 годом.

Производство фармацевтических субстанций выросло по сравнению с декабрем 2022 года на 19,4%, а по сравнению с ноябрем 2023 года – на 0,1%. В 2023 году фармацевтических субстанций произведено на 11,9% меньше, чем за 2022 год.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 45 т, что на 4,4% больше, чем в декабре 2022 года, но на 10,7% меньше, чем в ноябре 2023 года.

Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с декабрем 2022 года на 93,8%, а по сравнению с ноябрем 2023 года снизился на 3,2%, составив 217 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, произведено 61,2 млн упаковок, что на 7,9% меньше, чем в декабре 2022 года, но на 2,1% больше, чем в ноябре 2023 года. В 2023 году их произведено 665 млн упаковок, что на 15% больше, чем за 2022 год. Клейких перевязочных материалов произведено 13,5 млн упаковок, что больше, чем в декабре 2022 года, на 3,3%, и меньше, чем в ноябре 2023 года, на 8,5%.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в декабре 2023 года выпущено на 7,1 млрд руб., что на 1,5% больше, чем в декабре 2022 года, и на 17,2% больше, чем в ноябре 2023 года. В 2023 году произведено медицинской аппаратуры этого типа на 50,3 млрд руб., что на 14,6% больше, чем за 2022 год.

Ранее в аналитической компании RNC Pharma также подвели итоги производства в 2023 году. Объем выпуска лекарственных препаратов превысил 716 млрд руб. Рублевая динамика относительно 2022 года зафиксирована на уровне 7,2%. Натуральный же объем снизился на 2%.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.