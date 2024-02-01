Росстат сообщил о росте производства лекарств в рублях в 2023 году

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в декабре 2023 года вырос по сравнению с декабрем 2022 года на 13,6%, но снизился по сравнению с ноябрем 2023 года на 2%. За 2023 год в целом производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось по сравнению с 2022 годом на 1,9%. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в декабре 2023 года произведено на 59,3 млрд руб. Это на 17% больше, чем в декабре 2022 года, но на 2,7% меньше, чем в ноябре 2023 года. В 2023 году произведено продукции на 651 млрд руб., что на 7,2% больше, чем за 2022 год.

Сывороток и вакцин произведено 2,6 млрд доз — на 93,8% больше, чем в декабре 2022 года, но на 7,9% меньше, чем в ноябре 2023 года. Выпуск в ампулах составил 242 тыс. штук, что на 63% меньше, чем в декабре 2022 года, однако в 2,2 раза больше, чем в ноябре 2023 года. В 2023 году производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 25,5%, а в ампулах снизилось на 15,4% по сравнению с 2022 годом.

Производство фармацевтических субстанций выросло по сравнению с декабрем 2022 года на 19,4%, а по сравнению с ноябрем 2023 года – на 0,1%. В 2023 году фармацевтических субстанций произведено на 11,9% меньше, чем за 2022 год.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 45 т, что на 4,4% больше, чем в декабре 2022 года, но на 10,7% меньше, чем в ноябре 2023 года.

Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с декабрем 2022 года на 93,8%, а по сравнению с ноябрем 2023 года снизился на 3,2%, составив 217 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, произведено 61,2 млн упаковок, что на 7,9% меньше, чем в декабре 2022 года, но на 2,1% больше, чем в ноябре 2023 года. В 2023 году их произведено 665 млн упаковок, что на 15% больше, чем за 2022 год. Клейких перевязочных материалов произведено 13,5 млн упаковок, что больше, чем в декабре 2022 года, на 3,3%, и меньше, чем в ноябре 2023 года, на 8,5%.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в декабре 2023 года выпущено на 7,1 млрд руб., что на 1,5% больше, чем в декабре 2022 года, и на 17,2% больше, чем в ноябре 2023 года. В 2023 году произведено медицинской аппаратуры этого типа на 50,3 млрд руб., что на 14,6% больше, чем за 2022 год.

Ранее в аналитической компании RNC Pharma также подвели итоги производства в 2023 году. Объем выпуска лекарственных препаратов превысил 716 млрд руб. Рублевая динамика относительно 2022 года зафиксирована на уровне 7,2%. Натуральный же объем снизился на 2%.