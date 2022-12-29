Росстат сообщил о росте производства антибиотиков в ноябре

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в ноябре 2022 года снизился по сравнению с ноябрем 2021 года и с октябрем 2022 года на 14,8 и 6,3% соответственно. За одиннадцать месяцев 2022 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось на 14,3% по сравнению с январем—ноябрем прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в ноябре изготовлено на 46,4 млрд руб., что на 13,4% меньше, чем в ноябре 2021 года, и на 5,3% меньше, чем в октябре 2022 года. За одиннадцать месяцев 2022 года лекарственных препаратов произведено на 561 млрд руб., что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным Росстата, в ноябре сывороток и вакцин изготовлено 1,6 млрд доз, что на 12,1% больше, чем в ноябре 2021 года, и на 16,6% больше, чем в октябре 2022 года. Выпуск в ампулах составил 895 тыс. штук. Это на 94,4% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 77,6% больше, чем в октябре 2022 года. За одиннадцать месяцев с начала года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 20,8%, а в ампулах — на 5,9% по сравнению с январем—ноябрем 2021 года.

Производство фармацевтических субстанций выросло по сравнению с ноябрем 2021 года на 7,4%, а по сравнению с октябрем 2022 года снизилось на 6,7%. За одиннадцать месяцев 2022 года фармацевтических субстанций произведено на 29,4% больше, чем за январь—ноябрь 2021 года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 37 т, что на 27,8% меньше, чем в ноябре прошлого года, и на 37,9% меньше, чем в октябре 2022 года.

Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с ноябрем 2021 года на 32,6%, а по сравнению с октябрем 2022 года — на 21,8%, составив 95,6 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 47,9 млн упак. Это на 86,8% больше, чем в ноябре 2021 года, но на 6,6% меньше, чем в октябре 2022 года. За одиннадцать месяцев 2022 года их произведено 364 млн упак., что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Клейких перевязочных материалов произведено 17,6 млн упак., что меньше, чем в ноябре прошлого года, на 24,7%, и меньше, чем в октябре 2022 года, на 0,7%. За одиннадцать месяцев 2022 года изготовлено 306 млн упак. клейких перевязочных материалов, что на 18,0% больше, чем за январь—ноябрь 2021 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в ноябре 2022 года выпущено на 5,7 млрд руб. Это на 23,6% больше, чем в ноябре 2021 года, и на 48,2% больше, чем в октябре 2022 года. За одиннадцать месяцев 2022 года произведено медицинской аппаратуры этого типа на 36 млрд руб., что на 11,9% больше, чем в январе—ноябре 2021 года.

Ранее Росстат сообщил о снижении в октябре выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Он уменьшился на 8,5%. При этом с января по октябрь их производство увеличилось на 17,8%.

Также и аналитики RNC Pharma заявляли, что в октябре объем производства лекарственных препаратов сократился как в денежном, так и в натуральном выражении. Так, в октябре 2022 года он составил порядка 350 млн упак. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В отношении рублевых объемов в октябре 2022 года также отмечен спад (-9%), причем падение и денежных, и натуральных объемов фиксируется впервые с начала текущего года. Всего в этом месяце было отгружено готовых препаратов на сумму 51,4 млрд руб.