Выпуск лекарственных средств снизился в октябре на 8,5%

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в октябре 2022 года снизился по сравнению с октябрем прошлого года на 8,5%. По сравнению с сентябрем 2022 года он уменьшился на 3,3%. За десять месяцев 2022 года их выпуск увеличился на 17,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в октябре изготовлено на 49,1 млрд руб., что на 9,0% меньше, чем в октябре прошлого года, и на 3,6% меньше, чем в сентябре 2022 года. За десять месяцев 2022 года произведено продукции на 515 млрд руб., что на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,3 млрд доз, что на 3,1% больше, чем в октябре прошлого года, но на 4,6% меньше, чем в сентябре 2022 года. Выпуск в ампулах составил 504 тыс. штук, что на 5,1% меньше, чем в октябре 2021 года, но на 87,7% больше, чем в сентябре 2022 года. За десять месяцев 2022 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 21,9%, а в ампулах снизилось на 2% по сравнению с январем — октябрем 2021 года.

Производство фармацевтических субстанций выросло по сравнению с октябрем 2021 года на 27,3%, а по сравнению с сентябрем 2022 года – на 2,9%. За десять месяцев 2022 года фармацевтических субстанций произведено на 31,9% больше, чем за январь — октябрь прошлого года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 59,7 т, что в два раза больше, чем в октябре 2021 года, и в 2,1 раза больше, чем в сентябре 2022 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с октябрем 2021 года на 23,8%, а по сравнению с сентябрем 2022 года – на 40,8%, составив 78,5 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 51,2 млн упаковок. Это в 2,1 раза больше, чем в октябре 2021 года, и на 23,5% больше, чем в сентябре 2022 года. За десять месяцев 2022 года их произведено 316 млн упаковок, что на 27,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Клейких перевязочных материалов произведено 17,7 млн упаковок, что больше, чем в октябре 2021 года, на 78,4%, но меньше, чем в сентябре 2022 года, на 0,8%.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в октябре 2022 года выпущено на 3,8 млрд руб. – на 9,5% меньше, чем в октябре прошлого года, и на 2,2% меньше, чем в сентябре 2022 года. За десять месяцев 2022 года произведено медицинской аппаратуры этого типа на 30,3 млрд руб., что на 9,9% больше, чем в январе — октябре 2021 года.

Ранее аналитики RNC Pharma заявляли, что в октябре объем производства лекарственных препаратов сократился как в денежном, так и в натуральном выражении. Так, в октябре 2022 года он составил порядка 350 млн упаковок. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В отношении рублевых объемов в октябре 2022 года также отмечен спад (-9%), причем падение и денежных, и натуральных объемов фиксируется впервые с начала текущего года. Всего в этом месяце было отгружено готовых препаратов на сумму 51,4 млрд руб.

Росстат сообщал о росте выпуска лекарственных препаратов в сентябре на 13,7% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Их было изготовлено на 50,9 млрд руб. В целом, за девять месяцев рост производства ЛП составил 22%, продукции изготовлено на 466 млрд руб.