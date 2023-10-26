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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте в сентябре выпуска лекарств в рублях

26.10.2023
10:26
Артем Косенок
В сентябре лекарственных препаратов было изготовлено на 58,4 млрд руб. По данным Росстата, это на 15,8% больше, чем в том же месяце прошлого года, и на 14,3% больше, чем в августе 2023 года.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в сентябре 2023 года вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 12,8%. По сравнению с августом 2023 года – на 14,1%. За девять месяцев 2023 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, снизилось на 3,3% по сравнению с январем — сентябрем 2022 года. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в сентябре изготовлено на 58,4 млрд руб. Это на 15,8% больше, чем в сентябре 2022 года, и на 14,3% больше, чем в августе 2023 года. За девять месяцев 2023 года производство лекарственных препаратов выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, изготовлено продукции на 472 млрд руб.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,7 млрд доз. Это на 17,5% больше, чем в сентябре 2022 года, но на 4% меньше, чем в августе 2023 года. Выпуск в ампулах составил 585 тыс. штук, что в 2,2 раза больше, чем в сентябре 2022 года, но на 15,4% меньше, чем в августе 2023 года. За январь — сентябрь 2023 года производство сывороток и вакцин в дозах и в ампулах выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 9,8 и 10,5% соответственно.

Производство фармацевтических субстанций снизилось на 3,9% по сравнению с сентябрем 2022 года и выросло на 34,1% по сравнению с августом 2023 года. За девять месяцев 2023 года фармсубстанций произведено на 18,4% меньше, чем за январь — сентябрь 2022 года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 38,2 т, что на 46,7% больше, чем в сентябре 2022 года, и на 4,3% больше, чем в августе 2023 года.

Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с сентябрем 2022 года на 83,4%, но снизился на 17% в сравнении с августом 2023 года, составив в сентябре 2023 года 128 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 58,9 млн упаковок. Это на 51,4% больше, чем в сентябре 2022 года, но на 1,7% меньше, чем в августе 2023 года. За девять месяцев 2023 года их произведено 479 млн упаковок, что на 22,9% больше, чем за январь — сентябрь 2022 года.

Клейких перевязочных материалов произведено 16,3 млн упаковок — на 9,3% меньше, чем в сентябре 2022 года, но в 2,1 раза больше, чем в августе 2023 года. За январь — сентябрь 2023 года их произведено 175 млн упаковок, что на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в сентябре 2023 года выпущено на 4,5 млрд руб. Это на 16,5% больше, чем в сентябре 2022 года, и на 5,1% больше, чем в августе 2023 года. В целом за девять месяцев 2023 года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло до 32,3 млрд руб., что на 17,2% больше, чем за январь — сентябрь 2022 года.

Ранее Росстат сообщал, что в августе выпуск лекарственных препаратов также вырос: тогда их было изготовлено на 51,1 млрд руб. Это на 7,2% больше, чем в августе 2022 года, и на 3,6% больше, чем в июле 2023 года.

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