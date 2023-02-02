Росстат сообщил о росте выпуска препаратов в рублях в 2022 году

Выпуск в рублях лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в декабре 2022 года снизился по сравнению с декабрем 2021 года на 30,7%, но вырос по сравнению с ноябрем 2022 года на 11,2%. За 2022 год в целом производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось по сравнению с 2021 годом на 8,6%. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в декабре 2022 года изготовлено на 50,7 млрд руб. Это на 31,7% меньше, чем в декабре 2021 года, но на 9,4% больше, чем в ноябре 2022 года. В 2022 году произведено продукции на 608 млрд руб., что на 8,4% больше, чем за 2021 год.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,3 млрд доз — на 17,5% меньше, чем в декабре 2021 года, и на 15,4% меньше, чем в ноябре 2022 года. Выпуск в ампулах составил 655 тыс. штук, что в три раза больше, чем в декабре 2021 года, но на 26,8% меньше, чем в ноябре 2022 года. В 2022 году производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 16,6%, а в ампулах — на 13,2% по сравнению с 2021 годом.

Производство фармацевтических субстанций выросло по сравнению с декабрем 2021 года на 0,3%, а по сравнению с ноябрем 2022 года — на 1,8%. В 2022 году фармацевтических субстанций произведено на 26,5% больше, чем за 2021 год. Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 44,3 т. Это на 23,5% меньше, чем в декабре 2021 года, но на 19,5% больше, чем в ноябре 2022 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с декабрем 2021 года на 79,2%, а по сравнению с ноябрем 2022 года — на 23,3%, составив 118 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 65,5 млн упак. Это в 2,6 раза больше, чем в декабре 2021 года, и на 36,9% больше, чем в ноябре 2022 года. В 2022 году их произведено 597 млн упак. — на 22,9% больше, чем за 2021 год. Клейких перевязочных материалов произведено 13,1 млн упак., что меньше, чем в декабре 2021 года на 43,4%, и меньше, чем в ноябре 2022 года, на 25,7%.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в декабре 2022 года выпущено на 7,2 млрд руб. Это на 12,1% больше, чем в декабре 2021 года, и на 24,8% больше, чем в ноябре 2022 года. В 2022 году произведено медицинской аппаратуры такого типа на 43,3 млрд руб., что на 12,2% больше, чем за 2021 год.

Ранее Росстат сообщил о снижении в октябре выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Он уменьшился на 8,5%. При этом с января по октябрь их производство увеличилось на 17,8%.