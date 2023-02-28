Росстат сообщил о снижении выпуска препаратов в рублях в январе

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе 2023 года снизился по сравнению с январем 2022 года и с декабрем 2022 года на 6,2 и на 14,5% соответственно. Такую статистику приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в январе изготовлено на 44,5 млрд руб. Это на 1,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 12,3% меньше, чем в декабре прошлого года.

Сывороток и вакцин изготовлено 1 млрд доз, что на 5,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 21,1% меньше, чем в декабре. Выпуск в ампулах составил 502 тыс. штук. Это на 18,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 23,3% меньше, чем в декабре.

Также и производство фармацевтических субстанций снизилось по сравнению с январем 2022 года на 2,6%. По сравнению же с декабрем 2022 года выросло на 0,7%.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 28,9 т, что на 24,7% меньше, чем в январе, и на 34,7% меньше, чем в декабре 2022 года.

В то же время выпуск антибиотиков вырос по сравнению с январем 2022 года на 50,2%. Однако по сравнению с декабрем 2022 года снизился на 19,6% и составил 94,8 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 38,3 млн упак. Это на 13,1% меньше, чем в январе, и на 41,6% меньше, чем в декабре 2022 года.

Клейких перевязочных материалов произведено 24,1 млн упак., что больше, чем в январе прошлого года на 36,1%, и больше, чем в декабре, на 84,4%.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в январе 2023 года выпущено на 2,2 млрд руб. Это на 20,7% больше, чем в январе 2022 года, но на 70% меньше, чем в декабре 2022 года.

В начале февраля Росстат сообщил, что в 2022 году выпуск лекарственных препаратов в рублях увеличился на 8,4% по сравнению с 2021 годом. Всего произведено продукции на 608 млрд руб. В декабре выпуск при этом снизился на 31,7% по сравнению с тем же месяцем позапрошлого года.