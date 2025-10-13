Росздравнадзор будет проверять требования к назначению БАД

Правительство включило требования, связанные с назначением биологически активных добавок (БАД), в сферу государственного контроля (надзора), постановление № 1560 от 08.10.2025 опубликновано на портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в Постановление Правительства РФ № 1048 от 29.06.2021 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) качества и безопасности медицинской деятельности».

Принятое постановление реализует нормы Федерального закона № 150-ФЗ от 07.06.2025, устанавливающего новые правила оборота БАД. Документ вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно закону, медицинские работники вправе назначать зарегистрированные БАД при наличии у пациентов показаний к их применению.

Перечень таких БАД будет утвержден Минздравом РФ по согласованию с Роспотребнадзором. Он сформируется на основе критериев качества и эффективности – проект документа ранее был опубликован Минздравом РФ для общественного обсуждения.

Как отмечает директор практики по оценке регуляторных рисков Baikal Communications Group Валерий Афанасьев, расширение федерального государственного контроля на БАД является логичным шагом в свете предоставления врачам права назначать их пациентам.

«Закон не только дает возможность медицинским работникам официально назначать БАД, но и устанавливает для них четкие ограничения при взаимодействии с производителями добавок. В частности, вводятся запреты на получение подарков, денежных средств, оплату поездок и участие в развлекательных мероприятиях за счет компаний», – поясняет Валерий Афанасьев.

Врачи не смогут заключать соглашения о назначении или рекомендации конкретных БАД и получать образцы добавок для передачи пациентам. Кроме того, вводится запрет на предоставление при назначении курса лечения пациенту недостоверной или неполной информации о биодобавках.

После вступления в силу постановления данные требования, включая назначение биодобавок только из утвержденного перечня, будут подлежать контролю со стороны Росздравнадзора.

Эти меры направлены на формирование прозрачной и этичной практики назначения БАД, приближенной по своим стандартам к сфере обращения лекарственных средств.

Однако для части компаний это может означать необходимость пересмотра привычных форм взаимодействия с врачебным сообществом. Ряд производителей активно выстраивал партнерские программы с участием медицинских специалистов, и адаптация к новым требованиям потребует организационных усилий, отмечает эксперт Baikal Communications Group.

Постановление вступает в силу 18 октября 2025 года.