Росздравнадзор обновит чек-листы по контролю обращения лекарств

21.08.2025
13:52
Дина Коблова
Чек-листы в сфере обращения лекарств получат обновления. Росздравнадзор готовится заменить приказ от 2022 года. Большая часть проверочных листов будет действовать до сентября 2031 года.
Фото: 123rf.com

Росздравнадзор намерен утвердить форму проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) в сфере обращения лекарств. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 4 сентября.

Документом предлагается утвердить формы следующих чек-листов:

  • хранение лекарственных средств (действует до 1 сентября 2031 года);
  • перевозка (транспортировка) лекарственных средств (действует до 1 сентября 2031 года);
  • отпуск, передача, реализация, продажа лекарственных средств (действует до 1 марта 2028 года);
  • уничтожение лекарственных средств (действует до 1 сентября 2031 года);
  • изготовление лекарственных средств (действует до 1 января 2027 года);
  • установление производителями лекарственных препаратов цен на препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП (действует до 1 сентября 2031 года);
  • соблюдение лицензионных требований к осуществлению фармацевтической деятельности (действует до 1 сентября 2028 года);
  • доклинические исследования лекарственных средств (действует до 1 сентября 2031 года);
  • клинические исследования лекарственных препаратов (действует до 1 сентября 2031 года).

Новые чек-листы заменят формы, утвержденные Приказом Росздравнадзора РФ № 8700 от 16.09.2022.

Чек-листы разработаны в соответствии с новыми правилами хранения лекарств. В них установлены послабления для аптек и оптового звена, урегулировано хранение препаратов с этанолом и уточнены требования к помещениям, температуре и влажности воздуха в них. Документ вступит в силу с 1 сентября.

