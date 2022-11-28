Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Росздравнадзор обязал подавать...

Росздравнадзор обязал подавать данные о каждой серии ЛС до ввода в оборот

28.11.2022
16:39
Артем Косенок

Росздравнадзор обязал производителей и импортеров подавать данные о каждой серии лекарственных средств до ее ввода в оборот. Эта мера начнет действовать с 1 марта 2023 года.

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Росздравнадзор обязал производителей и импортеров подавать данные о каждой серии лекарственных средств до ее ввода в оборот. Соответствующий приказ № 9193 от 28.09.2022 опубликован 23 ноября на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 года.

Производители и импортеры перед вводом в гражданский оборот каждой серии или каждой партии лекарственного препарата для медицинского применения представляют в Росздравнадзор через личный кабинет такие сведения, как:

  • номер и дата регистрационного удостоверения;
  • идентификационный номер товара (GTШ);
  • торговое наименование;
  • международное непатентованное наименование;
  • форма выпуска (с указанием лекарственной формы, дозировки, упаковки);
  • наименование производителя лекарственного препарата (выпускающий контроль качества), страны;
  • наименование производителей всех стадий производства лекарственного препарата, страны;
  • номер нормативной документации или нормативного документа по качеству, указанный в подтверждении соответствия лекарственного препарата требованиям, установленным при регистрации;
  • номер серии;
  • сведения о фармацевтической субстанции, из которой произведен лекарственный препарат;
  • объем серии или партии лекарственного препарата;
  • адрес склада, на котором хранится серия.

Сейчас данные о лекарственных средствах подаются в Росздравнадзор в течение пяти дней после поступления препарата на рынок.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.