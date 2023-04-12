Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Росздравнадзор одобрил первое...

Росздравнадзор одобрил первое незарегистрированное медизделие для диагностики in vitro

12.04.2023
19:49
Ринат Васбеев

Росздравнадзор впервые выдал разрешение на применение незарегистрированного медизделия для диагностики in vitro. Его можно будет применять только в медорганизации, которая его изготовила.

Росздравнадзор впервые выдал разрешение на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro «Набор реагентов для проведения высокопроизводительного секвенирования биологического материала человека с целью выявления широкого спектра наследственных моногенных заболеваний (КлинЭкзом)». Его производством занимается Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России.

Как сообщает пресс-служба Росздравнадзора, набор реагентов предназначен для выявления моногенных генетических состояний из группы наследственных заболеваний с использованием экзомного анализа ДНК клеток методом высокопроизводительного секвенирования.

Разрешение выдано в рамках Постановления Правительства № 2026 «О незарегистрированных медицинских изделиях для диагностики in vitro» от 24.11.2021 и позволяет применять медицинское изделие только в медицинской организации, которая его изготовила.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.