Росздравнадзор отчитался о блокировках сайтов с продажей запрещенных лекарств

С сентября 2020 года Росздравнадзор проверил 171,5 тыс. сайтов на наличие предложений незаконной продажи недоброкачественных, незарегистрированных и контрафактных лекарств, сообщили в пресс-службе ведомства.

За это время Роскомнадзор, по информации Росздравнадзора, заблокировал более 114 тыс. сайтов, через которые незаконно продавали препараты «сомнительного качества и происхождения». Среди основных причин блокировки было отсутствие лицензии на фармдеятельность и разрешения на дистанционную торговлю, а также предложение о продаже:

незарегистрированных препаратов;

препаратов для прерывания беременности;

психоактивных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость.

В начале 2025 года Росздравнадзор отчитался о блокировке более 94 тыс. сайтов, через которые нелегально торговали лекарственными препаратами. Всего на тот момент было проверено 140 тыс. интернет-ресурсов.