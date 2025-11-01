Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРозница

Росздравнадзор отчитался о блокировках сайтов с продажей запрещенных лекарств

01.11.2025
17:10
ДинаКоблова
Росздравнадзор за пять лет проанализировал более 171 тыс. сайтов, проверяя их на предмет незаконной торговли лекарствами. Сколько ресурсов заблокировали и каковы основные причины блокировки?
Фото: 123rf.com

С сентября 2020 года Росздравнадзор проверил 171,5 тыс. сайтов на наличие предложений незаконной продажи недоброкачественных, незарегистрированных и контрафактных лекарств, сообщили в пресс-службе ведомства.

За это время Роскомнадзор, по информации Росздравнадзора, заблокировал более 114 тыс. сайтов, через которые незаконно продавали препараты «сомнительного качества и происхождения». Среди основных причин блокировки было отсутствие лицензии на фармдеятельность и разрешения на дистанционную торговлю, а также предложение о продаже:

  • незарегистрированных препаратов;
  • препаратов для прерывания беременности;
  • психоактивных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость.

В начале 2025 года Росздравнадзор отчитался о блокировке более 94 тыс. сайтов, через которые нелегально торговали лекарственными препаратами. Всего на тот момент было проверено 140 тыс. интернет-ресурсов.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.