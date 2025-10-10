Росздравнадзор предложил продолжить выдавать разрешения на вывоз медизделий

Росздравнадзор планирует продлить срок действия порядка выдачи разрешений на вывоз за пределы страны отдельных видов медицинских товаров. Проект приказа проходит общественное обсуждение.

Планируется, что документ будет действовать до 31 декабря 2027 года. Изменения связаны с принятым ранее Постановлением Правительства РФ № 1516 от 02.10.2025.

В марте 2022 года правительство определило перечень товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России. Решение было принято в рамках исполнения указа президента № 100 от 08.03.2022. В перечень тогда вошли ввезенные в страну медицинское, технологическое, телекоммуникационное оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров. Разрешительный порядок вывоза был установлен для 18 позиций.

Изначально запрет на вывоз действовал до конца 2022 года, затем его неоднократно продлевали. Новым постановлением запрет продлен до 31 декабря 2027 года.