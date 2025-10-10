Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Росздравнадзор предложил продолжить выдавать разрешения на вывоз медизделий

10.10.2025
17:25
Отделновостей
Разрешения на вывоз из страны медицинских изделий предложили выдавать до 31 декабря 2027 года. Действующие ограничительные меры установлены до конца текущего года. 
Фото: Изображение создано с использованием технологий искусственного интеллекта

Росздравнадзор планирует продлить срок действия порядка выдачи разрешений на вывоз за пределы страны отдельных видов медицинских товаров. Проект приказа проходит общественное обсуждение.

Планируется, что документ будет действовать до 31 декабря 2027 года. Изменения связаны с принятым ранее Постановлением Правительства РФ № 1516 от 02.10.2025.

В марте 2022 года правительство определило перечень товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России. Решение было принято в рамках исполнения указа президента № 100 от 08.03.2022. В перечень тогда вошли ввезенные в страну медицинское, технологическое, телекоммуникационное оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров. Разрешительный порядок вывоза был установлен для 18 позиций.

Изначально запрет на вывоз действовал до конца 2022 года, затем его неоднократно продлевали. Новым постановлением запрет продлен до 31 декабря 2027 года.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.