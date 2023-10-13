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Росздравнадзор предложил снова...

Росздравнадзор предложил снова создать межведомственную комиссию по дефектуре медизделий

13.10.2023
18:05
Артем Косенок
Росздравнадзор выступил с инициативой снова создать межведомственную комиссию по определению перечня дефицитных медизделий для их ускоренной регистрации. Документ в случае принятия будет действовать до 1 января 2025 года.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Росздравнадзор намерен снова создать межведомственную комиссию по определению перечня дефицитных медизделий для их ускоренной регистрации. Соответствующий проект приказа размещен для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru. В случае принятия приказ будет действовать до 1 января 2025 года.

Документом утверждается положение о межведомственной комиссии, в котором устанавливаются порядок определения дефектуры медизделий или риска ее возникновения, а также критерии включения медизделий в перечень видов медизделий. Также определяется порядок организации работы межведомственной комиссии и форма предложения о включении вида медизделия в перечень видов медизделий, подлежащих обращению согласно с Особенностями обращения медизделий, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 552 от 01.04.2022.

Так, согласно документу, в состав комиссии войдут по одному представителю в должности не ниже замдиректора департамента от Минздрава, Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, по одному представителю в должности не ниже замначальника управления от ФНС, ФТС и ФАС, а также представители Росздравнадзора.

В мае 2022 года Росздравнадзор утвердил положение о межведомственной комиссии по определению перечня дефицитных медизделий для их ускоренной регистрации. Он действовал до 1 сентября 2023 года.

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