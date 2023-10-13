Росздравнадзор предложил снова создать межведомственную комиссию по дефектуре медизделий
Росздравнадзор намерен снова создать межведомственную комиссию по определению перечня дефицитных медизделий для их ускоренной регистрации. Соответствующий проект приказа размещен для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru. В случае принятия приказ будет действовать до 1 января 2025 года.
Документом утверждается положение о межведомственной комиссии, в котором устанавливаются порядок определения дефектуры медизделий или риска ее возникновения, а также критерии включения медизделий в перечень видов медизделий. Также определяется порядок организации работы межведомственной комиссии и форма предложения о включении вида медизделия в перечень видов медизделий, подлежащих обращению согласно с Особенностями обращения медизделий, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 552 от 01.04.2022.
Так, согласно документу, в состав комиссии войдут по одному представителю в должности не ниже замдиректора департамента от Минздрава, Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, по одному представителю в должности не ниже замначальника управления от ФНС, ФТС и ФАС, а также представители Росздравнадзора.
В мае 2022 года Росздравнадзор утвердил положение о межведомственной комиссии по определению перечня дефицитных медизделий для их ускоренной регистрации. Он действовал до 1 сентября 2023 года.
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