Росздравнадзор в декабре забраковал 172 лекарственных препарата

В декабре Росздравнадзор выявил пятую по счету серию фальсифицированного лекарства в 2023 году. Признаки подделки обнаружили в применяемом в онкогематологии препарате «Полайви», лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 140 мг, флаконы, пачки картонные, серии Н6980Н0. Препарат принадлежит компании Roche.

По информации компании «Рош-Москва», отличить фальсификат от оригинального препарата можно по упаковке. На ней отсутствует маркировка на русском языке, а торговое наименование указано как Polivy.

Также компания сообщила, что номер серии «Н6980Н05» не использовался для производства данного лекарственного препарата. Он должен быть изъят с рынка.

Компания Sanofi также приняла решение отозвать из обращения 45 серий не зарегистрированного в России препарата для лечения эпилепсии «Сабрил», в том числе:

таблетки 500 мг серий 2004А, 2005А, 2005А-1, 2006А, 2006В, 2007А, 2007В, 2027А, 2985А, 2985В, 2985В-1, 2986А, 2986В, 2986С, 2987А, 2987В, 2988А, 2988В, 2988С, 2988D, 2989А, 2989В, 2990А, 2990В, 2990С, 2990D, 2991А, 2992А, 2992В, 2993А, CRA02747, 1959А, DRA03238, CRA06696R, DRA00489V, DRA00490;

порошок 500 мг серий 2028А, 2028В, 2028С, 1993А, 1994А, 1994В, 1995А, 1996А, 1996В.

Причиной изъятия стало обнаружение в данных сериях препарата следов другого обезболивающего лекарства с МНН тиаприд.

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Служба также отозвала с рынка 29 серий других недоброкачественных лекарственных препаратов:

«Бикситор», таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг № 30, упаковки ячейковые контурные, пачки картонные, серии 0061122, 0030422, 0050422, производитель ООО «Хемофарм», Россия;

«Бисакодил-Хемофарм», таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 5 мг № 30, блистеры, пачки картонные, серии 13KH4A, 132RVA, 137F8A, производитель «Хемофарм А.Д.», Сербия;

«Глюкозамин ЛЕКАС», порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1500 мг/3,95 г, пакеты № 20, пачки картонные, серии 880523, 870523, 800523, производитель ЗАО «Березовский фармацевтический завод», Россия;

«Дротаверин», таблетки 40 мг № 100, флаконы, пачки картонные, серия 340523, производитель АО «Фармпроект», Россия;

«Магния сульфат», раствор для внутривенного введения 250 мг/мл 10 мл, ампулы № 10, пачки картонные, серии 060223, 360622, производитель ООО «Славянская аптека», Россия;

«Оки», раствор для полоскания 1,6% 150 мл, флаконы, пачки картонные, серии 5130223, 5150223, 5100123, 5090123, 5140223, производитель «Домпе Фармачеутичи С.п.А.», Италия;

«Полимиксин В», лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 50 мг, флаконы, пачки картонные, серия JD3717, производитель «Джодас Экспоим Пвт.Лтд», Индия;

«Табекс», таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг № 100, блистеры, пачки картонные, серии 41222, 21222, 31222, производитель «Софарма АО», Болгария;

«Ундевит», драже № 50, банки, пачки картонные, серии 190323, 160323, 1571122, 410523, 520523, производитель АО «Алтайвитамины», Россия;

«Эналаприл», таблетки 5 мг № 20, упаковки ячейковые контурные, пачки картонные, серия 630722, производитель ПАО «Биосинтез», Россия;

«Эналаприл», таблетки 10 мг № 20, упаковки ячейковые контурные, пачки картонные, серия 1321022, производитель ПАО «Биосинтез», Россия;

«Эспумизан бэби», капли для приема внутрь 100 мг/мл 30 мл, флаконы, пачки картонные/в комплекте с мерным колпачком, серия 23021A, производитель «Берлин-Хеми АГ», Германия.

Прекращение обращения

Регулятор также прекратил обращение 17 серий недоброкачественных лекарств:

«Бисакодил-Хемофарм», таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 5 мг № 30, блистеры, пачки картонные, серии 13KH4A, 132RVA, 137F8A, производитель «Хемофарм А.Д.», Сербия;

«Дротаверин», таблетки 40 мг № 100, флаконы, пачки картонные, серии 360523, 370523, производитель АО «Фармпроект», Россия;

«Каптоприл», таблетки 0,05 г № 40, упаковки ячейковые контурные, пачки картонные, серия 150123, производитель ООО «Пранафарм», Россия;

«Магния сульфат», раствор для внутривенного введения 250 мг/мл 10 мл, ампулы № 10, пачки картонные, серии 060223, 360622, производитель ООО «Славянская аптека», Россия;

«Норэпинефрин», концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг/мл 4 мл, ампулы № 10, пачки картонные, серия 551221, производитель АО «ЭкоФармПлюс», Россия;

«Пикамилон», таблетки 50 мг № 60, банки, пачки картонные, серия 080123, производитель ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия;

«Солодки сироп», сироп 100 г, флаконы, серия 280322, производитель ОАО «Самарамедпром», Россия;

«Ундевит», драже № 50, банки, пачки картонные, серии 1721222, 1801222, 1751222, 120223, 300423, производитель АО «Алтайвитамины», Россия;

«Цитрамон П», таблетки № 20, упаковки ячейковые контурные, пачки картонные, серия 170622, производитель ОАО «Дальхимфарм», Россия.

Приостановление реализации

После инспектирования Минпромторга компания «Фармасинтез-Тюмень» приняла решение приостановить обращение 78 серий лекарственного препарата «Мерифатин», таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг № 60, упаковки ячейковые контурные, пачки картонные, в том числе серии 13161122, 13481122, 13541122, 13691122, 13591122, 13511122, 13581122, 13521122, 13551122, 13441122, 13561122, 13411122, 13571122, 13471122, 13421122, 13601122, 13431122, 13531122, 13461122, 13301122, 13291122, 13721122, 13611122, 13651122, 13661122, 13641122, 13631122, 13731122, 13741122, 13701122, 13751122, 13251122, 13621122, 13711122, 13761122, 13681122, 13671122, 13451122, 13501122, 13491122, 13021122, 13001122, 13081122, 13141122, 13071122, 12991122, 13101122, 13031122, 13061122, 13091122, 13041122, 13051122, 13171122, 13131122, 13181122, 13111122, 13151122, 13011122, 13121122, 13191122, 13241122, 13391122, 13211122, 13341122, 13201122, 13311122, 13381122, 13281122, 13321122, 13351122, 13361122, 13401122, 13221122, 13261122, 13371122, 13231122, 13271122, 13331122.

Также под приостановление после сообщений о браке попали еще два препарата: