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Росздравнадзор зарегистрировал более...

Росздравнадзор зарегистрировал более трех тысяч медизделий в 2022 году

01.02.2023
14:47
Артем Косенок

В 2022 году Росздравнадзор зарегистрировал 3041 медицинское изделие. Большая их часть была зарегистрирована в рамках исполнения Постановления Правительства РФ № 1416 от 27.12.2012 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».

В 2022 году в стране было зарегистрировано 3041 медицинское изделие. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Большая часть медизделий (2612) была зарегистрирована в рамках исполнения Постановления Правительства РФ № 1416 от 27.12.2012 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий». Из них для 59 медицинских изделий была применена одноэтапная процедура регистрации, введенная постановлением № 552 от 01.04.2022.

Кроме того:

  • 234 медизделия зарегистрировано в рамках постановления № 299 от 18.03.2020 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий»;
  • 158 – в рамках постановления № 430 от 03.04.2020 «Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия»;
  • 16 – в рамках постановления № 552 от 01.04.2022 «Об утверждении особенностей обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера» (раздел II);
  • 15 – в рамках постановления № 552 от 01.04.2022 «Об утверждении особенностей обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера» (раздел III);
  • 6 – в рамках Евразийского экономического союза.

В надзорном органе добавили, что принятые правительством в 2022 году меры позволили оперативно вводить в гражданский оборот все необходимые для обеспечения доступной медицинской помощи населения медицинские изделия.

Как ранее сообщал Росздравнадзор, в рамках ускоренной процедуры в 2022 году в России было зарегистрировано 423 медицинских изделия.

В начале апреля правительство определило особенности обращения медизделий в случае их дефицита, которые в том числе предусматривали сокращение срока их регистрации с 50 до 22 рабочих дней. Также документ регламентирует упрощенный порядок внесения изменений в регдосье на медизделие.

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