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По ускоренной процедуре...

По ускоренной процедуре в 2022 году было зарегистрировано более 420 медизделий

23.01.2023
17:40
Артем Косенок

В 2022 году по ускоренной процедуре было зарегистрировано 423 медицинских изделия. Из них 31 наименование — в соответствии с постановлением правительства, определившим особенности обращения медизделий в случае их дефицита.

Фото: Артем Косенок

В рамках ускоренной процедуры в 2022 году в России было зарегистрировано 423 медицинских изделия. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Из этого числа 234 наименования было зарегистрировано согласно Постановлению Правительства № 299 от 18.03.2020. Еще 158 наименований — в рамках постановления № 430 от 03.04.2020. Также 31 наименование — в соответствии с постановлением № 552 от 01.04.2022.

В начале апреля правительство определило особенности обращения медизделий в случае их дефицита, которые в том числе предусматривали сокращение срока их регистрации с 50 до 22 рабочих дней. Также документ регламентирует упрощенный порядок внесения изменений в регдосье на медизделие. В июле Росздравнадзор зарегистрировал первое медизделие по ускоренной процедуре. Как удалось выяснить «ФВ», речь идет о наборе реагентов для выявления ДНК вируса оспы обезьян. Его зарегистрировал научный центр «Вектор».   

В июне 2022 года в Росздравнадзоре также сообщали, что по упрощенной процедуре с марта 2020 года было зарегистрировано свыше 2,3 тыс. наименований медицинских изделий. В основном это защитные маски, перчатки, халаты и костюмы для медицинского персонала. Также за это время было зарегистрировано более 700 серий медизделий, которые предназначены для применения в ЧС или для лечения заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.

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