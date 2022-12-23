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Ряду медизделий из...

Ряду медизделий из ЕАЭС установили критерии определения страны происхождения для госзакупок

23.12.2022
10:13
Таисия Кубрина

Совет ЕЭК расширил перечень товаров для выдачи сертификатов о происхождении СТ-1 на территории союза. В него вошло семь групп медицинских изделий.

Фото: Drazen Zigic/ru.freepik.com

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрела и утвердила поправки к правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок. В список добавили 81 позицию, включая медицинские изделия. Решение Совета ЕЭК № 165 опубликовано на официальном правовом портале ЕЭК 15 декабря.

Документ вносит изменения в Приложение № 1.1 к решению Совета ЕЭК № 105 от 23.11.2020. В нем утвержден перечень товаров, чье происхождение в рамках союза будет подтверждаться в соответствии с принятыми в СНГ критериями локализации. Они утверждены Соглашением о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ (Ялта, 20.11.2009).

Из 81 новых групп промышленных товаров семь групп относятся к медицинскому оборудованию. Среди них:

  • микроскопы (кроме микроскопов оптических);
  • приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие;
  • части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- , гамма- или другого ионизирующего излучения;
  • аппараты микроволновой терапии;
  • аппараты ультразвуковой терапии;
  • облучатели – рециркуляторы воздуха, рециркуляторы бактерицидные;
  • консоли подвода медицинских газов и электропитания (только для медицинского применения).

Правила определения локализации СНГ для этих групп товаров будут действовать до 30 июня 2023 года, говорится в документе.

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