С начала года россияне стали больше жаловаться в Росздравнадзор

Граждане стали больше обращаться в Росздравнадзор по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями: за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 18%. Практически на 20% увеличилось число жалоб на отсутствие лекарств, на 9% — на отказ выписать льготный рецепт. Такие данные привела заместитель главы Росздравнадзора Елена Шешко, выступая в Совете Федерации в рамках «круглого стола» «Доступность жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для льготных категорий граждан: проблемы и пути решения», передает корреспондент «ФВ».

Всего регулятор получил без малого 36 тыс. обращений от граждан, из них четверть связаны с вопросами обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Лидер по числу жалоб в пересчете на 100 тыс. населения — Южный федеральный округ, на втором месте — ЦФО, на третьем — ПФО.

«За девять месяцев 2025 года территориальными органами Росздравнадзора в отношении органов исполнительной власти было проведено 210 внеплановых контрольных мероприятий, из них 162 — по жалобам граждан. Выдано 140 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 23 протокола об административных правонарушениях. Объявлено 3291 предостережение, из них почти 2 тыс. — исполнительным органам субъектов и 1300 — юрлицам», — сообщила Елена Шешко.

Рост числа обращений не обязательно свидетельствует об ухудшении ситуации, дал понять сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев. По его словам, опросы ВСП показали, что зачастую, когда льготники говорят, что в аптеке не было нужных им лекарств, больше половины из них имеют в виду препараты конкретных торговых наименований.