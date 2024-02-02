СМИ сообщили о передаче в суд дела поставщика контрафактных ЛС в онкодиспансер Ингушетии

Уголовное дело поставщика в ингушский Республиканский онкологический диспансер недоброкачественных лекарств передали в суд. Речь идет о компании ООО «Бизнес Юг», ее представителем в деле указан Максим Медведев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Согласно материалам дела, в 2020 и 2021 годах диспансер заключил с компанией четыре госконтракта более чем на 88 млн руб. на поставку лекарственных средств. Речь идет о таких онкопрепаратах, как «Кадсила», «Эрбитукс», «Китруда», «Тецентрик», «Герцептин» и «Золадекс». Компания успела поставить лекарства только на 9 млн руб. После проверки правоохранительных органов выяснилось, что препараты ранее уже были поставлены в медучреждения других регионов — Челябинской области и Пермского края. Лекарственные средства изъяли, а заключенные контракты аннулировали.

Медведеву вменяют четыре эпизода сбыта недоброкачественных лекарственных препаратов по ст.238.1 УК РФ. Первое заседание по его делу назначено на 12 февраля. Источник издания сообщил, что в сентябре 2018 года он уже был осужден судом за неуплату налогов в особо крупном размере — более 40 млн руб. Правда, тогда он был Тимуром Марзиевым, но потом изменил свои личные данные.

В феврале 2023 года прокуратура Республики Ингушетия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного врача Республиканского онкологического диспансера Муссы Гергиева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ). По версии следствия, он принял и оплатил средствами территориального ФОМС онкопрепараты, не соответствующие условиям контрактов, без документов, подтверждающих их качество и легальность происхождения. В ЦРПТ тогда отмечали, что поставщиком стала компания «Бизнес Юг», которая и раньше фигурировала в арбитражных делах, связанных с поставкой подозрительных препаратов.

В 2022 году, сразу после проверки правоохранительных органов, «Бизнес Юг» был внесен ФАС в реестр недобросовестных поставщиков. Но уже через несколько месяцев был исключен из него по неизвестным причинам, следует из данных реестра. В марте 2023 года компания сменила название и превратилась в ООО «Керби», следует из выписки из Единого госреестра юрлиц. «Известия» направили запрос с просьбой пояснить, у кого были закуплены конфискованные в Ингушетии препараты и подавала ли компания в суд на их продавца.