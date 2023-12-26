СМИ сообщили о возможной продаже компании Stada Arzneimittel AG

Фармацевтический концерн Stada Arzneimittel AG может продать компанию или проведет первичное размещение своих акций на фондовой бирже (IPO) в следующем году. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на осведомленные источники.

В прошлом месяце «ФВ» сообщил о выделении российского бизнеса Stada в отдельную компанию «Нижфарм», которая будет вести свою деятельность самостоятельно и независимо от материнского предприятия. По утверждению источников Welt am Sonntag, производитель препаратов пошел на такой шаг, поскольку ведение деятельности на территории России было одним из препятствий на пути заключения сделки о продаже. По последним данным, российский рынок приносит Stada до 15% от общей выручки.

Разговоры о продаже концерна не стихают с лета этого года. В августе глава Stada Петер Гольдшмидт сообщил немецкому агентству Die Zeit, что руководство компании ведет «ознакомление с деталями сделки» и проводит предварительные переговоры. По информации Bloomberg, сумма продажи предприятия может составить до 10 млрд евро.

В 2017 году консорциум частных инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven при помощи совместного предприятия Nidda Healthcare Holding AG вошел в капитал Stada AG. Тогда Nidda приобрела 64% акций, в 2020 году она выкупила все акции Stada AG.