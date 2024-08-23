СП выявила недостатки в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Счетная палата представила отчет о результатах оценки формирования и финансового обеспечения реализации программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи с 2021 по 2023 годы. Согласно ему, стандарты медпомощи не унифицированы в части наименований лекарственных препаратов, а также содержат значительные ошибки, что затрудняет их применение на практике.

Для расчета затрат на лекарства, включенные в стандарты медпомощи, все препараты были сгруппированы по АТХ, МНН, форме выпуска, дозировке и средней курсовой дозе для определения количества единиц действующего вещества, используемого в стандарте. Однако, как показал анализ, из-за многочисленных неточностей, опечаток и ошибок в стандартах медпомощи этот способ определения затрат на лекобеспечение оказался нерелевантным. Один и тот же препарат встречается от одного до шести раз под разными наименованиями в разных стандартах. Например, «препарат кальция в комбинации с другими средствами», «аллергенов экстракт», «препараты для лечения заболеваний кожи другие».

Учитывая эту проблему, для определения затрат на лекобеспечение применили другой подход, основанный на расчете доли затрат на приобретение медикаментов в общей структуре расходов медорганизаций. Так, доля затрат для медорганизаций по детскому профилю составила 10,6%, доля затрат взрослого профиля — 22,1%, а онкологического профиля — 61,6 %.

Кроме того, в регионах используются далеко не все препараты, прописанные стандартами специализированной медпомощи. Так, 161 препарат, прописанный в стандартах Минздрава, не используется при оказании медпомощи в субъектах России: азапентацен, кберголин, сульфацетамид и др. И 98 лекарственных препаратов (по МНН), не заявленных в стандартах, применяются на уровне регионов: гимифлоксацин, эниксум, гемифлоксцин и др.

«Указанные факты свидетельствуют о том, что медицинские организации не предоставляют всего объема медицинских услуг, это указывает на необходимость пересмотра стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций с учетом сложившейся практики», — сказано в отчете.

Счетная палата рекомендовала проанализировать клинические рекомендации и разработанные на их основе стандарты специализированной медпомощи, чтобы понять, нужно ли их доработать с учетом предоставления медуслуг и применения лекарств.