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СПЧ выступил против...

СПЧ выступил против инициативы заменить зарубежные аппараты ИВЛ российскими

28.06.2023
15:10
Артем Косенок
В СПЧ выступили против инициативы Минпромторга заменить зарубежные аппараты ИВЛ российскими. Ведомство ранее опубликовало соответствующий документ для общественного обсуждения. Однако в СПЧ увидели в этом риски для жизни пациентов.
Фото: wavebreakmedia_micro/ru.freepik.com

Совет по правам человека при Президенте России (СПЧ) выступил против предложения Минпромторга заменить иностранные аппараты ИВЛ российскими аналогами. Об этом заявила заместитель председателя организации Ирина Киркора в telegram-канале СПЧ.

«Никто не привлекал пациентские организации к разработке этого проекта. Минпромторг говорит о том, что это поддержит отечественных производителей, это необходимая часть российского суверенитета, но кто даст гарантии безопасности для жизни наших детей?» — заявила она.

Киркора напомнила события в мае 2020 года в Санкт-Петербурге, когда в больнице Святого Георгия произошел пожар из-за короткого замыкания в аппарате ИВЛ «Авента-М». Тогда погибли шесть человек.

Заместитель председателя СПЧ отметила, что организация выступает за поддержку российского предпринимательства, но не позволит рисковать жизнями. «Ни в коем случае нельзя устраивать демонстрационные отказы от зарубежных технологий <…> Мы о людях должны думать в первую очередь», — добавила она.

Накануне Минпромторг предложил запретить закупки иностранных аппаратов ИВЛ для нужд государственных муниципальных учреждений, их призвана заменить отечественная продукция. Проект постановления был размещен на сайте regulation.gov.ru. В пояснительной записке к документу говорилось, что суммарные производственные мощности российских производителей этой продукции составляют до 36 тыс. единиц в год, а среднегодовая потребность в них оценивается на уровне 2,7 тыс. единиц.

Позднее в Минпромторге, комментируя документ «Известиям», отметили, что проект постановления правительства проходит согласование и будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, в том числе в Минздрав. При поступлении от ведомства соответствующих замечаний в документ могут внести поправки. В Минпромторге подчеркнули, что проект направлен на повышение суверенитета отечественного производства и будет стимулировать российских производителей к новым разработкам и повышению уровня локализации производства аппаратов ИВЛ различных типов.

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