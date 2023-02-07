СПФО предложил сделать рекомендации Минздрава о включении лекарств в список ЖНВЛП обязательными

Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) предложил сделать заключения Министерства здравоохранения о включении препаратов в Перечень ЖНВЛП обязательными, а не рекомендательными. Письмо с этим предложением организация направила в Минздрав.

«По нашему мнению, необходимо продумать такие критерии, чтобы заключения комиссии Министерства здравоохранения носили не рекомендательный характер, а четкое основание для включения в список ЖНВЛП. И если решение принимается на уровне комиссии, куда входят главные специалисты Минздрава, Минпромторга, ФАС, ФМБА, других ведомств и научных организаций, то это служило бы четким основанием для формирования обновленного списка Перечня ЖНВЛП», — сообщила «ФВ» исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

Согласно распоряжению правительства № 4173-р от 24.12.2022, в этом году Перечень ЖНВЛП пополнился пятью препаратами, хотя в конце 2021 и в течение 2022 года комиссия одобрила для включения 22 МНН. В перечень ВЗН не включили ни одного нового лекарства из четырех рекомендованных.

В связи с этим с просьбой пересмотреть решение правительства и обновить перечни ЖНВЛП и ВЗН обратились ассоциации производителей и пациентов.

Подробнее читайте в материале в «ФВ» № 3 (1102) от 07.02.2022 года в материале «Пройтись по списку».