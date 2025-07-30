США и ЕС договорились о введении 15%-ных пошлин на европейские медикаменты

США и Европейский союз (ЕС) заключили торговое соглашение, предусматривающее введение 15%-ных пошлин на европейскую фармацевтическую продукцию, импортируемую в Штаты. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Согласно достигнутым договоренностям, Брюссель снимет все таможенные ограничения на ввоз американских промышленных товаров в еврозону и будет платить Вашингтону ставку в размере 15%, применяемую, кроме медикаментов, к автомобилям, их комплектующим и полупроводниковым изделиям. До этого средние тарифы между государствами составляли примерно 1%.

Помимо этого, ЕС обязался закупать у американцев энергоносители и военное оборудование, инвестировать до 600 млрд долл. в их экономику и устранить нетарифные барьеры. Указывается, что принятые меры призваны решить проблему торгового дисбаланса между крупнейшими экономиками мира (в прошлом году Штаты имели отрицательное сальдо в торговле с Евросоюзом, составившее около 58 млрд долл.) и открыть европейский рынок для американских производителей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести налог в 200% на импорт лекарств и ингредиентов для них. Он обещал дать компаниям год, чтобы перенести производственные мощности в страну. По его распоряжению в апреле этого года американское министерство торговли приступило к оценке рисков для национальной безопасности, связанных с ввозом медикаментов из-за рубежа. Заключение будет представлено к августу и использовано как основание для установления пошлин.

Однако телеканал CNBC приводит слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сообщила, что европейские медикаменты будут освобождены от трехзначного таможенного сбора: «Для нашей фармпродукции предусмотрена 15%-ная ставка. Будущие решения президента США по мировому фармацевтическому рынку — это уже отдельный вопрос».

Вместе с тем остается неясным, что подразумевается под «фармацевтической продукцией» в документе между США и ЕС: охватывает ли это определение только готовые лекарства или сырье для их изготовления тоже? По информации аналитиков инвестбанка Jefferies, опубликованной порталом Fierce Pharma, часть дженериков (не уточняется, каких именно) не будет облагаться тарифами.

По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Reuters, 15%-ные пошлины увеличат ежегодные расходы представителей отрасли на 13—19 млрд долл. Эксперты считают такой исход более благоприятным по сравнению с изначальными опасениями о полномасштабной торговой войне. Все же новые налоговые обязательства неминуемо приведут к цепочке негативных последствий: американские потребители столкнутся с подорожанием медикаментов, а корпорациям придется урезать бюджеты на исследования для покрытия возросших издержек.

Инициативы Трампа не повлияли существенно на биржевые котировки в индустрии за последние месяцы. Тем не менее это спровоцировало беспрецедентные капиталовложения в экономику США со стороны фармгигантов: Johnson & Johnson (55 млрд долл.), AstraZeneca и Roche (по 50 млрд долл. каждая), Bristol-Myers Squibb (40 млрд долл.), Eli Lilly (27 млрд долл.), Novartis (23 млрд долл.), MSD (Merck&Co. — в США и Канаде, 21 млрд долл.), Sanofi (20 млрд долл.), Biogen (2 млрд долл.), Amgen и Hikma Pharmaceuticals (по 1 млрд долл. каждая), BeiGene (800 млн долл.), Pfizer, Bayer, Novo Nordisk и GSK (не раскрыли цифры, но озвучили планы о строительстве заводов в Америке). Общий объем официально заявленных инвестиций приближается к 300 млрд долл.

Фармтовары — главная статья экспорта ЕС в США, которая достигла почти 120 млрд долл. в 2024 году (6% от общего оборота в почти 2 трлн долл.). Как пишет телеканал NBC, Европа — один из основных поставщиков брендированных препаратов для Соединенных Штатов. Около половины активных веществ для патентованных медикаментов, потребляемых американцами, изготавливается на предприятиях в Ирландии, Германии, Италии и Бельгии. Здесь же происходит их фасовка и упаковка. Наиболее известная фармпродукция из ЕС — средства для лечения диабета и ожирения «Оземпик» и Wegovy (семаглутид от Novo Nordisk, который выпускается в Дании), «Ботокс» (ботулинический токсин типа А от Allergan — в Ирландии) и противораковое лекарство «Китруда» (пембролизумаб от MSD — в Ирландии, Нидерландах и Германии).