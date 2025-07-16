Трамп объявил о пошлинах на фармпродукцию

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести тарифы на фармацевтическую продукцию в конце этого месяца. Об этом пишет Bloomberg.

Возвращаясь в Вашингтон после участия в саммите по искусственному интеллекту, он сообщил журналистам, что вначале пошлины будут небольшими — компаниям дадут около года для перенесения производства в США. Затем последует значительное повышение ставок, подчеркнул американский глава.

В начале июля на заседании кабинета министров Трамп упомянул, что таможенные сборы на лекарства и сырье для них могут вырасти до 200%.

Статья 232 Закона о расширении торговли США позволяет президенту вводить тарифы на товары, если их импорт представляет угрозу национальной безопасности. В апреле этого года министерство торговли страны начало оценивать риски, связанные с ввозом медикаментов из-за рубежа.

Ведущие фармкомпании инвестируют в общей сложности более 270 млрд долл. в строительство производственной инфраструктуры на территории Штатов. Среди них:

Johnson & Johnson — 55 млрд долл.;

Roche — 50 млрд долл.;

Bristol-Myers Squibb — 40 млрд долл.;

Eli Lilly — 27 млрд долл.;

Novartis — 23 млрд долл.;

Sanofi — 20 млрд долл.;

MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) — 8 млрд долл.;

8 млрд долл.; Amgen — 1 млрд долл.;

BeiGene — 800 млн долл.

Такие же планы есть у Pfizer, Bayer и Novo Nordisk, которые пока не обозначили суммы капиталовложений.

Аналитики предупреждают, что пошлины могут привести к нехватке лекарств и росту потребительских цен. Исследование лоббистской группы PhRMA показало, что если ввести даже 25%-ный тариф, ежегодные расходы американцев вырастут на 51 млрд долл.

Особенно пострадает рынок дженериков, 80% которых выпускается за пределами США. Налоги могут заставить производителей вообще отказаться от ведения бизнеса в стране из-за низкой маржинальности.

Ранее Трамп подписал указ, предоставив фармкомпаниям полгода на добровольное снижение цен до мирового минимума. Он пригрозил открыть рынок для зарубежных поставщиков, если требование не будет выполнено.