Трамп объявил о пошлинах на фармпродукцию
Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести тарифы на фармацевтическую продукцию в конце этого месяца. Об этом пишет Bloomberg.
Возвращаясь в Вашингтон после участия в саммите по искусственному интеллекту, он сообщил журналистам, что вначале пошлины будут небольшими — компаниям дадут около года для перенесения производства в США. Затем последует значительное повышение ставок, подчеркнул американский глава.
В начале июля на заседании кабинета министров Трамп упомянул, что таможенные сборы на лекарства и сырье для них могут вырасти до 200%.
Статья 232 Закона о расширении торговли США позволяет президенту вводить тарифы на товары, если их импорт представляет угрозу национальной безопасности. В апреле этого года министерство торговли страны начало оценивать риски, связанные с ввозом медикаментов из-за рубежа.
Ведущие фармкомпании инвестируют в общей сложности более 270 млрд долл. в строительство производственной инфраструктуры на территории Штатов. Среди них:
- Johnson & Johnson — 55 млрд долл.;
- Roche — 50 млрд долл.;
- Bristol-Myers Squibb — 40 млрд долл.;
- Eli Lilly — 27 млрд долл.;
- Novartis — 23 млрд долл.;
- Sanofi — 20 млрд долл.;
- MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) — 8 млрд долл.;
- Amgen — 1 млрд долл.;
- BeiGene — 800 млн долл.
Такие же планы есть у Pfizer, Bayer и Novo Nordisk, которые пока не обозначили суммы капиталовложений.
Аналитики предупреждают, что пошлины могут привести к нехватке лекарств и росту потребительских цен. Исследование лоббистской группы PhRMA показало, что если ввести даже 25%-ный тариф, ежегодные расходы американцев вырастут на 51 млрд долл.
Особенно пострадает рынок дженериков, 80% которых выпускается за пределами США. Налоги могут заставить производителей вообще отказаться от ведения бизнеса в стране из-за низкой маржинальности.
Ранее Трамп подписал указ, предоставив фармкомпаниям полгода на добровольное снижение цен до мирового минимума. Он пригрозил открыть рынок для зарубежных поставщиков, если требование не будет выполнено.
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