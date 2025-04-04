«Самарафармацию» возглавил Юрий Стицюк

Директором государственного казенного учреждения Самарской области «Самарафармация» стал Юрий Стицюк, следует из данных на сайте регионального Минздрава. Ранее он занимал должность руководителя департамента градостроительства Самары.

В ноябре 2024 года должность директора «Самарафармации» покинула Алевтина Игнатова, занимавшая этот пост с февраля 2021 года. Обязанности руководителя были возложены на замдиректора Жанну Орехову.

В марте 2022 года самарская прокуратура возбудила уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Такое решение принято по результатам обращения в прокуратуру руководителя одной из фирм, с которой не рассчиталась «Самарафармация».

По данным прокуратуры, в июле 2021 года между «Самарафармацией» и компанией, название которой не приводится, был заключен госконтракт на поставку систем ультразвуковой визуализации стоимостью почти 47 млн руб. Контракт был исполнен в октябре того же года. Оборудование принято и введено в эксплуатацию в 11 районных и городских больницах области. Впоследствии заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поставщик обратился в прокуратуру с жалобой на то, что с ним не рассчитались. Интерес к деятельности «Самарафармации» проявляли и раньше.

В сентябре 2024 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал об обысках в «Самарафармации». Силовики проверяли связь ГКУ с ограничением конкуренции на торгах на поставку медпрепаратов в областные учреждения здравоохранения. Дело связано, по данным издания, с уголовным делом в отношении руководителя фармдистрибьютора «ФармМед». Он фигурировал в уголовном деле экс-замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева.

Майрамукаев был внесен в реестр уволенных из-за утраты доверия. Следственный комитет по Самарской области возбудил в отношении Майрамукаева дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, в 2022 году подозреваемый потребовал от директора компании, название которой не называлось, передать ему взятку в 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медоборудования. Сумма контракта достигала 147 млн руб.