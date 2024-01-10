Подозреваемого в получении взятки замглавы самарского Минздрава уволили из-за утраты доверия

Экс-замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев попал в реестр уволенных из-за утраты доверия. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, опубликованный на портале Госслужбы. Об увольнении чиновника стало известно в сентябре 2023 года.

Накануне, 9 января, местные СМИ со ссылкой на решение суда сообщили, что Майрамукаев не смог оспорить продление ареста. Он и другой фигурант уголовного дела — экс-заместитель главврача Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина по экономическим вопросам Алексей Ошурков остались в камерах следственного изолятора, как того просило следствие.

В начале августа сообщалось, что Майрамукаев был задержан по подозрению в мошенничестве при поставках медоборудования. Оперативные действия проводились в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области. По данным источников «Коммерсанта», речь шла об Ошуркове. Он обвиняется в заключении с ООО «Диэль» госконтрактов по завышенной цене в 2020 году. Помимо статьи о мошенничестве Майрамукаева также подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил источник.

Позднее Следственный комитет по Самарской области возбудил в отношении Майрамукаева дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, в 2022 году подозреваемый потребовал от директора компании, название которой не называлось, передать ему взятку в 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медоборудования. Сумма контракта достигала 147 млн руб.