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На замглавы самарского...

На замглавы самарского Минздрава завели дело за особо крупную взятку

25.08.2023
13:28
Артем Косенок
Следственный комитет по Самарской области возбудил дело о получении взятки в отношении замглавы регионального Минздрава. Ранее чиновник был арестован по подозрению в мошенничестве при поставках медоборудования.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении замминистра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый потребовал от директора компании, название которой не называется, передать ему взятку в 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медоборудования. Сумма контракта достигала 147 млн руб.

В 2023 году поставщик передал чиновнику через третье лицо часть взятки в размере 8 млн руб. Затем он уже под наблюдением силовиков передал Майрамукаеву через других лиц оставшуюся часть суммы.

Ранее в МВД по Самарской области сообщили, что Майрамукаев был задержан по подозрению в мошенничестве при поставках медоборудования. Оперативные действия проводятся в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области. По данным источников «Коммерсанта», речь идет об экс-заместителе главврача Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина по экономическим вопросам Алексее Ошуркове. Он обвиняется в заключении с ООО «Диэль» госконтрактов по завышенной цене в 2020 году. Помимо статьи о мошенничестве Майрамукаева также подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил источник.

Позднее стало известно, что защита задержанного будет обжаловать его арест. По словам адвоката, Майрамукаев не признает свою причастность к преступлению.

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