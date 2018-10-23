Самарское УФАС возражает против слова «провизорро» в рекламе аптеки

Специалисты Управления обратили внимание не только на использование образа фармацевтического работника в рекламе, адресованной широкому кругу потребителей, что не допускается п .4 ч. 5 ст. 5 Закона о рекламе, но и на слово «провизорро», которое отсутствует в толковых словарях русского языка, а потому также выходит за рамки действующего законодательства.

Ситуация может показаться курьезной, однако сложившаяся судебная практика говорит о том, что у аптечного предприятия мало шансов доказать свою правоту. Несколько лет назад Самарское УФАС уже признавало незаконным использование слова «хорасо» в рекламе страховой группы «РАСО». Страховщики пытались обжаловать решение в суде, но безуспешно.

«Такие решения вызывают удивление, ведь речь идет всего лишь о создании окказионализма – авторского неологизма, использующегося исключительно в условиях данного контекста как средство художественной выразительности или языковой игры, – полагает юрист, эксперт-практик в области правового регулирования маркетинга, СМИ, интеллектуальной собственности, член Общественного совета ФАС по рекламе Дмитрий Григорьев. – Такие неологизмы обычно не получают широкого распространения, однако те рекламные тексты, которые включают окказиональную лексику, являются запоминающимися. Яркий пример – слоган “Не тормози, сникерсни!”».

Добавим, что 7 ноября в ФАС России будет подписан меморандум по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств профессиональными объединениями и производителями. Это делается для формирования единообразия и во избежание повторения ситуаций, когда ФАС признавал недостоверной рекламу лекарств, обещавшую более быстрое исцеление. Документ был разработан российской юридической фирмой BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP совместно c несколькими профессиональными ассоциациями при поддержке ФАС России. Юристов консультировали эксперты Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.