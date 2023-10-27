Sanofi планирует выделить бизнес в сфере потребительского здравоохранения в отдельную компанию

Sanofi хочет выделить из своего состава подразделение безрецептурных препаратов. Таким образом производитель сосредоточит свое внимание на рецептурных лекарствах, пишет The Wall Street Journal.

В Sanofi заявили, что оценивают потенциальные варианты разделения, но считают, что наиболее вероятным путем будет создание зарегистрированной компании со штаб-квартирой во Франции. Это может произойти не раньше IV квартала 2024 года.

Подразделение Sanofi в сфере потребительского здравоохранения присутствует в 150 странах, и в нем работают более 11 тыс. человек. Этот шаг позволит Sanofi сконцентрировать внимание на инновационных лекарствах и вакцинах, заявили в компании. В результате разделения будут созданы две организации, каждая из которых сможет следовать собственной стратегии.

Ранее в этом году компания Johnson & Johnson выделила в отдельную компанию бизнес по производству товаров для потребительского здоровья. Новый производитель носит название Kenvue, ему принадлежат такие бренды, как Band-Aid и Tylenol. Британская GSK в прошлом году отделила свое потребительское подразделение Haleon. Другие фармацевтические гиганты, такие как Novartis и Pfizer, в последние годы предприняли аналогичные шаги.